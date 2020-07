Temptation Island, la clamorosa decisione di Ciavy: è successo dopo la puntata in onda ieri sera.

Ieri, 16 luglio 2020, è andata in onda la terza puntata di Temptation Island. Una puntata ricca di colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda una delle coppie che si sono messe in gioco. Parliamo di Valeria e Ciavy, una delle coppie più chiacchierate di questa edizione. Già dalle anticipazioni avevamo visto che la coppia sarebbe arrivata al falò di confronto finale…e così è stato! Dopo aver visto l’ennesimo video di Valeria sempre più vicina al single Alessandro Basciano, Ciavy ha deciso di chiedere il falò finale. Falò al quale Valeria ha deciso di presentarsi. La discussione tra i due si fa molto accesa e il finale non può che essere uno: Valeria e Ciavy decidono di chiudere la loro storia e lasciare il programma separati. Ma sapete cosa è successo subito dopo la puntata? Un gesto social che non è passato inosservato. Diamo un’occhiata.

Temptation Island, la clamorosa decisione di Ciavy: dopo la puntata disattiva i commenti di Instagram

Valeria e Ciavy hanno deciso di lasciare Temptation Island separati. La coppia è ‘scoppiata’ ufficialmente dopo il falò di confronto richiesto dal ragazzo, il cui vero nome è Andrea. La vicinanza tra la sua fidanzata e il tentatore Alessandro si è fatta sempre più ‘pericolosa’ e Ciavy ha deciso di arrivare a un punto di svolta. Valeria si è presentata al falò, determinata e decisa: quello con Ciavy era un amore malato e grazie a questa settimana nel reality è riuscita ad amare finalmente se stessa. Per Ciavy, la sua fidanzata ha fatto una pessima figura e non ne è uscita bene dalla trasmissione. Ma sapete cosa è accaduto proprio dopo la messa in onda della puntata? Ebbene, Ciavy ha preso una decisione che non è passata inosservata Date un’occhiata all’ultima foto apparsa sul suo profilo Instagram:

Ebbene sì, sotto al post di Ciavy è possibile mettere like ma non commentare! Il concorrente di Temptation Island ha disattivato i commenti. Cosa lo avrà spinto a farlo? Avrà ricevuto commenti negativi nel corso della puntata? Il gesto non è passato inosservato sul web:

Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi. E , soprattutto, bisogna capire se dopo la rottura con Ciavy, Valeria continuerà la conoscenza con il bel Basciano. E voi, cosa ne pensate della possibile nuova coppia? Vi piacciono Alessandro e Valeria insieme?