Temptation Island, arriva una clamorosa decisione della produzione in merito ad una delle fidanzate: è la prima volta che accade in sette edizioni

Una puntata davvero emozionante quella di ieri sera di Temptation Island in cui abbiamo visto la seconda coppia lasciare il villaggio, stavolta da separati, stiamo parlando di Ciavy e Valeria, che hanno compreso di non essere più fatti per stare insieme. La donna non ha ricevuto le dimostrazioni che desiderava, e allo stesso tempo ha compreso che la propria libertà e la propria felicità erano più importanti di qualsiasi altra cosa. Dopo di loro altre due coppie hanno iniziato a vacillare pesantemente, quella formata da Annamaria e Antonio e quella formata da Andrea e Anna. I due hanno una grande differenza di età e progetti di vita che li portano a desiderare in questo momento cose molto differenti. Andrea vorrebbe continuare a realizzarsi nel lavoro e prendersi delle grandi soddisfazioni personali, mentre anna vorrebbe sposarsi e avere un altro figlio. E proprio per raggiungere il suo scopo ha deciso di iniziare una strategia alquanto insidiosa…

Temptation Island, clamorosa decisione della produzione: è la prima volta che accade

Nel corso delle edizioni abbiamo spesso visto che fidanzati o fidanzate adottassero delle strategie per riuscire a smuovere il compagno o la compagna nell’altro villaggio sempre con la complicità degli amici e dei single soprattutto. Fino ad oggi la redazione ha sempre voluto dare ‘una mano’ a questi ragazzi, reggendo il gioco e aiutandoli a smuovere l’animo del proprio partner. Quest’anno però è successo l’incredibile, mai in sette edizioni era accaduto quello che stiamo vedendo in queste settimane. Anna ha deciso di adottare una strategia piuttosto dura per convincere il compagno Andrea a sposarla e soprattutto a darle un figlio. Il ragazzo ha visto dei video davvero molto forti, ma la redazione ha deciso di svelargli che quella della donna è tutta una tattica per raggiungere i propri scopi. Probabilmente stavolta gli argomenti toccati sono troppo delicati e personali, motivo per cui la redazione ha deciso di essere completamente trasparente con il ragazzo.

Insomma una situazione davvero spinosa quella in cui attualmente si trovano sia il fidanzato Andrea che la redazione, che incessantemente gli fornisce video sulla compagna… Non sappiamo cosa accadrà al falò finale, ma da quello che appare il ragazzo sembra iniziare a nutrire seri dubbi nei confronti della donna, proprio a causa del suo atteggiamento. Non ci resta quindi che aspettare…

Potete rivedere la puntata cliccando qui.