Miss Claudia rischia di farsi male durante uno shooting fotografico: “Morta dalle risate”, il video imperdibile appena pubblicato su Instagram.

Miss Claudia è uno dei personaggi più amati dello show televisivo ‘Avanti un altro’, condotto da Paolo Bonolis. Nella vita reale i due sono cognati e lavorano insieme da diverso tempo, anche se la Ruggeri ha cominciato la sua gavetta televisiva molto prima di entrare in contatto con la famiglia Bonolis. Bellissima, simpatica e intelligente, Claudia è presente dal 2004 nel programma preserale di Canale 5, nel quale ha interpretato diversi ruoli, dalla poliziotta alla professoressa, fino ad arrivare alla ‘miss’, ovvero la padrona del ‘salottino’ di Avanti un Altro. Il suo corpo da capogiro e le sue forme generose fanno girare la testa al pubblico maschile. Non solo però, perché la Ruggeri è molto seguita anche sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 900mila followers, e lei lo aggiorna costantemente con foto e video del suo lavoro e della sua quotidinaità. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato un nuovo post in cui era intenta a scattare delle foto per uno shooting e ha rischiato di farsi male: scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio!

Miss Claudia rischia di farsi male durante lo shooting: “Quando provi a fare la disinvolta…”, ecco il video imperdibile

Miss Claudia Ruggeri è una bellissima donna ed è super seguita sui social anche per questo. La showgirl, infatti, pubblica spesso immagini che mettono in evidenza le sue forme esplosive e il suo corpo da capogiro, facendo impazzire i suoi tantissimi fan. Poco fa, invece, la soubrette ha deciso di condividere un momento molto divertente con i suoi followers, pubblicando un video in cui ha rischiato di farsi male durante uno shooting fotografico. Nelle immagini si vede infatti Claudia che cammina in modo seducente al centro della strada, mentre viene immortalata da alcuni fotografi. Il suo look è impeccabile e seducente come sempre. Il problema, però, è che la strada non è chiusa al traffico e le macchine transitano anche a una certa velocità, per cui la Ruggeri rischia davvero grosso e appena finisce gli scatti corre a mettersi al sicuro sul marciapiede: “Quando provi a fare la disinvolta su una strada ad alto scorrimento… Morta dalle risate”, ha scritto la showgirl nella didascalia.

Il video di Miss Claudia ha scatenato i like e i commenti dei suoi fan, che si sono molto divertiti a vedere le immagini pubblicate dalla showgirl. Vi siete divertiti anche voi?