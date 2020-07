Pochissime ore fa, Benedetta Rossi ha fatto una rivelazione a sorpresa a tutti i suoi sostenitori social: cosa ha confessato la food blogger.

Per tutti gli amati della cucina, Benedetta Rossi è una vera e proprio star. Volto fisso di ‘Fatto in casa per voi’, la famosa food blogger decanta di un successo davvero smisurato. Non soltanto in termini televisivi, ma anche in quelli social. Proprio sul suo canale Instagram ufficiale, la simpaticissima moglie di Marco Gentili vanta di un di un numero di followers davvero incredibili. Con i quali, tra l’altro, è solita raccontare tutto quello che le capita. Lo ha fatto anche nel tardo pomeriggio di ieri. Quando, durante la sua quotidiana passeggiata in campagna, Benedetta ha fatto un’inaspettata rivelazione a sorpresa. In questi giorni, lo sappiamo, la food blogger è stata impegnata con le riprese della nuova stagione del suo cooking show. Ecco cosa è successo subito dopo.

Benedetta Parodi, la rivelazione a sorpresa: cos’è successo

Le registrazioni delle nuove puntate di ‘Fatto in casa per voi da Benedetta’, lo sappiamo, sono state molto impegnative. Per circa quindici giorni, come raccontato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, la simpaticissima Rossi è stata impegnata con le nuove riprese per la sua trasmissione. È proprio per questo motivo che, durante una camminata in campagna prima di cena, la famosa food blogger non ha potuto fare a meno di raccontare cosa le è successo appena terminato il tutto. ‘Oggi ho avuto un crollo’, ha iniziato a dire la Rossi ai suoi sostenitori tramite diverse Instagram Stories. Spiegando, tra l’altro, di quanto il primo giorno dopo le registrazioni sia stato davvero rilassante per lei.

Svegliatasi con dolori alla schiena e ai muscoli delle gambe, Benedetta Rossi ha raccontato di come abbia trascorsa la giornata appena terminate le registrazioni del suo programma: in completo relax. Certamente, la food blogger si era prefissata diverse mansioni da svolgere in casa, ma ha preferito riposarsi e dedicare un po’ di tempo ad un totale rilassamento.