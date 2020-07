Elettra Lamborghini si sta occupando degli ultimi preparativi per il matrimonio con Afrojack: ecco cosa ha fatto oggi la cantante

Tutto pronto per il matrimonio di Elettra Lamborghini. La celebre cantante, nonchè figlia della ricca famiglia di imprenditori, presto sposerà il compagno Nick van de Wall, meglio conosciuto come Afrojack. I due hanno annunciato la loro relazione nel natale del 2019, ma già si frequentavano da tempo. Nel 2020 sarebbero dovuti convolare a nozze, ma l’ondata di Covid-19 ha bloccato tutto. La Lamborghini adesso ha ripreso i preparativi per il suo matrimonio e di recente ha annunciato che mancano appena due mesi al grande giorno. Non sappiamo ancora nulla riguardo alle sue nozze: la data è ancora incerta, così come la location e il vestito della sposa. Nel frattempo, la cantante si sta occupando degli ultimi preparativi.

Elettra Lamborghini, ultimi preparativi per il matrimonio

Il grande giorno si avvicina. Elettra è pronta per sposare il disc jockey olandese Afrojack. La loro relazione è stata ufficializzata nel 2019, ma i due si frequentavano già da tempo. Il 25 dicembre del 2019, oltre ad ufficializzare la loro storia d’amore, hanno annunciato anche il matrimonio. Le nozze però sono slittate a causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo e in modo particolare l’Italia. Tra due mesi la cantante convolerà a nozze con il suo compagno. La figlia della ricca famiglia di imprenditore sta sistemando gli ultimi preparativi. Oggi, ad esempio, è andata a Napoli in compagnia di Enzo Miccio per provare i vestiti delle damigelle, tra le quali ci sono anche le due sorelle minori. La cantante ha inquadrato Lucrezia, che nel frattempo stava provando un abito lungo bianco.

La Lamborghini poi ha dichiarato tra le stories del popolare social network: “Il mio abito da sposa è troppo bello. Vorrei farvelo vedere, ma non posso“. La cantante poi ha postato una foto, ma l’abito era coperto.