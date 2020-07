Elodie indossa un completo ‘di lusso’ al concerto in Valle d’Aosta: la gonna di marca è meravigliosa, sapete quanto costa?

E’ una delle giovani cantanti più amate del panorama musicale italiano: l’abbiamo conosciuta nel talent show Amici di Maria de Filippi dove si è classificata al secondo posto. Grazie al programma Mediaset ha saputo dimostrare il suo valore ed oggi è una delle più ascoltate e seguite del paese. Le sue canzoni sono diventate delle vere e proprie hit come “Nero bali”, “Pensare male” e “Margarita”. La sua ultima ‘Guaranà’ sta facendo ballare tutti con la sua grinta ed il suo ritmo: lo scorso 18 luglio Elodie ha dato vita a “This is Summer”. Si è esibita per la prima volta dopo l’emergenza Coronavirus in Valle d’Aosta, al Musicastelle Outdoor 2020 e, come sempre, ha curato nei minimi dettagli il suo look. Ecco cosa ha indossato per l’evento ma soprattutto, quanto costa!

Elodie, look esplosivo per il concerto in Valle d’Aosta: quanto costa la gonna

Gonna plissettata con una fantasia particolare, un top nero e dei sandali alti bianchi: è questo il look che ha scelto Elodie per esibirsi in Valle d’Aosta. Treccine afro e chioma lunga e scusa: la famosa cantante è davvero meravigliosa. Sapete che marca è la gonna? Ha attirato l’attenzione di tutti: è un modello variopinto di Versace, difficile confondere la fantasia del famosissimo marchio. Il suo costo è di 882 euro!

Lo stile di Elodie fa impazzire le sue fan che si innamorano sempre di ciò che indossa: per annunciare che il suo ‘Guaranà’ è disco d’oro si era mostrata con un costume ed una bandana sempre Versace. Il totale di quell’outfit era di 610: insomma, la famosa cantante non rinuncia mai al ‘lusso’ ed è sempre al top!