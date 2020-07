Maria de Filippi sarà nel cast di Sanremo 2021? La risposta arriva finalmente dal conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus!

Ci si prepara già per la prossima edizione dello show più amato e seguito dagli italiani: il Festival di Sanremo 2021 arriverà a marzo 2021 con la 71esima edizione. Per via del Coronavirus è slittato di circa un mese il giorno d’inizio ma non importa: sarà un’edizione pazzesca, che avrà di nuovo come conduttore e direttore artistico Amadeus. La settantesima è stata un vero successo: il presentatore di Rai Uno ed il mitico Fiorello hanno regalato per cinque serate puro e piacevolissimo intrattenimento con i concorrenti, gli ospiti ed i loro sketch! Pronti alla prossima? Arrivano le prime indiscrezioni su chi affiancherà il mitico Amadeus: la presenza di Fiorello non è così scontata. C’è un rumors che riguarda la De Filippi…Ecco di che si tratta!

Sanremo 2021, Maria de Filippi al Festival? Amadeus rompe il silenzio

Sanremo 2021 ha già le date ed i preparativi sono già cominciati: la prossima edizione sarà, come tutte le altre, ricca di musica, ospiti ed intrattenimento. Con Amadeus al timone sarà impossibile non gradire: sapete che forse a fianco al conduttore ci sarà Maria de Filippi? E’ stato Amedeo Sebastiani in persona alla rivista edita da Mondadori a rivelare che ad oggi è tutto possibile. “Ogni nome è funzionale a un’idea. Non mi sento di escludere nessuno perché magari ora non ce l’abbiamo in mente ma fra tre mesi ci viene l’idea giusta. Pensi che Fiorello la gag con Maria l’ha inventata la mattina stessa”. Ricordate quello sketch? Ha fatto ridere tutti! Diversi rumors parlavano anche della presenza del mitico Jovanotti. Amadeus ha risposto così: “Magari! Innanzitutto perché è un grande artista ed è un grandissimo amico di Fiore”.

Nell’attesa di saperne qualcosa in più, una cosa è certa: il conduttore ha rivelato che dal prossimo 22 ottobre partirà lo speciale dedicato alle Nuove Proposte intitolato Ama Sanremo.