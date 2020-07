Durante la puntata di Insonnia su Rai Tre, Giuliana De Sio ha rivelato di aver rischiato la vita a causa del Coronavirus: il racconto choc inedito.

Una cosa certa: il 2020 sarà un anno che, parliamoci chiaro, difficilmente dimenticheremo. Per la prima volta nella storia, il nostro Paese, ma anche tutto il mondo, ha dovuto fare i conti che un nemico invisibile e, soprattutto, acerrimo: il Coronavirus. Diffusosi in Cina, in seguito in Italia ed, in seguito, in tutto il mondo, il virus ha provocato dei danni davvero enormi. Non soltanto, infatti, il numero dei morti è davvero altissimo, ma anche quello dei contagiati non è affatto da meno. Non ha risparmiato nessuno, il Covid-19. A partire, quindi, da bambini, fino ad anziani e personaggi famosi. Sono stati, infatti, davvero tantissime le persone del nostro spettacolo italiano si sono ammalate. Possiamo ricordare, ad esempio, i calciatori della Juventus e di altre squadre, ma anche Piero Chiambretti, Nicola Porro o anche Giuliana De Sio. Ebbene si. Anche la famosa ed apprezzata attrice è stata contagiata dal virus. È proprio per questo motivo che, nel corso della recentissima puntata di ‘Insonnia’ su Rai Tre, la De Sio ha fatto un vero e proprio racconto choc su questa drammatica esperienza.

Giuliana De Sio ha rischiato di morire per il Coronavirus: le sue parole

In piena emergenza Coronavirus, proprio come tanti altri suoi colleghi, Giuliana De Sio non ha potuto fare a meno di confessare di essere stata contagiata anche lei dal Covid-19. Ad inizio Marzo scorso, tramite un post scritto sul suo canale Facebook ufficiale, l’attrice aveva rivelato di aver contratto il virus. E di essere in isolamento allo Spallanzani di Roma. A distanza di qualche mese e, soprattutto, dopo essere guarita, la De Sio ha raccontato com’è stato vivere quel drammatico momento da sola. Durante il suo recente intervento ad Insonnia, programma di Maurizio Costanzo e Pino Stabioli in onda su Rai Tre, l’attrice ha rivelato di quanto siano stati difficile quei momenti. Vivere in isolamento, come si può chiaramente comprendere, non è affatto facile. È proprio per questo motivo che la bella Giuliana non ha potuto fare a meno di dire quanto si sia sentita libera una volta tornata a casa sua nonostante il lockdown. Ma non è affatto finita qui. Perché, molto probabilmente per la prima volta, la De Sio ha anche rivelato di stare quasi per morire proprio per il temibile virus cinese.

‘Io ho avuto il Covid e ce l’ho avuto anche in forma molto grave’, ha raccontato Giuliana De Sio ad ‘Insonnia’ su Rai Tre. Non perdendo, tra l’altro, affatto occasione di raccontare quanto siano stati difficili i quindici giorni in isolamento allo Spallanzani. E, soprattutto, di quanto si sia sentita sollevata una volta ritornata a casa. Infine, ha concluso: ‘Stavo rischiando di morire, perché non respiravo’. Fortunatamente è andato tutto bene. Nonostante l’esperienza traumatica, l’attrice ha confessato di aver superato questo momento ‘molto bene’.

