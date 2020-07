Una sorpresa da brividi, “È un maschio”: così annuncia al marito di aspettare un maschietto, il video è emozionante.

Una sorpresa da brividi, quella che Alessandra Tripoli ha organizzato al marito Luca Urso. Solo qualche giorno fa la bellissima protagonista di Ballando con le stelle ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio: una gioia immensa per la coppia, che da tanto desiderava questo momento. Il post ha emozionato tutti, proprio come quello che Alessandra ha pubblicato qualche ora fa. Un video da brividi, nel quale la ballerina annuncia a Luca il sesso del loro bebè: “It’s a boy!“, esclama la Tripoli, accogliendo il marito con dei palloncini azzurri. Un gesto inaspettato: come specificato da lei stessa nel post, Alessandra aveva promesso a Luca di leggere insieme l’esito del test. Ma il desiderio di fargli una sorpresa è stato più forte. E il risultato è davvero emozionante.

Una sorpresa da brividi, “È un maschio”: Alessandra Tripoli annuncia al marito di aspettare un maschietto

Un’emozione indescrivibile, quella provata da Luca Urso quando, aprendo la porta della stanza, si è ritrovato dei palloncini azzurri ad accoglierlo. “È un maschio!“, gli rivela la sua Alessandra Tripoli, venendo meno alla promessa fatta in precedenza. La coppia avrebbe dovuto scoprire l’esito del test insieme, ma la ballerina di Ballando con le stelle ha voluto preparare al suo compagno una sorpresa speciale. Che ho lasciato davvero senza parole. Il video è davvero emozionante: una sorpresa che Luca ricorderà per tutta la vita. La sua reazione è incredibile: prima lo stupore, poi la gioia immensa. Il ballerino fa letteralmente i salti di gioia:

Il post è stato invaso dai commenti dei fan, ricchi di auguri e messaggi di affetto per la meravigliosa coppia. E noi non possiamo che unirci a loro, mandando i nostri migliori auguri ai futuri genitori Alessandra e Luca!