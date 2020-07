Barbara D’Urso si toglie il costume: “Troppo caldo”, INstagram infuocato per lo scatto mozzafiato che la conduttrice ha appena pubblicato sul suo profilo.

Barbara D’Urso è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. La sua bravura è indiscussa e lo dimostrano i numeri che riesce a totalizzare con i suoi programmi in termini di ascolti. Grande stakanovista sempre pronta ad andare in diretta, è una delle conduttrici che hanno lavorato di più anche durante l’emergenza Coronavirus, che ha causato la sospensione di diversi programmi. I suoi show ‘Pomeriggio 5′ e ‘Live – Non è la D’urso’, però, non si sono mai fermati e Barbara ha continuato sempre a informare e intrattenere il suo affezionatissimo pubblico. Ora, però, dopo una lunga e difficile stagione televisiva, la D’urso si sta godendo qualche giorno di meritato riposo e relax. Sempre molto attiva sui social, sta tenendo costantemente agggiornato il suo profilo Instagram con scatti e video delle sue giornate e poco fa ha letteralmente ‘infuocato’ Instagram con uno scatto da urlo, in cui ha tolto il costume, facendo impazzire i suoi tantissimi followers: scopriamo insieme l’immagine che ha appena pubblicato!

Barbara D’Urso si toglie il costume: “Troppo caldo”, ecco lo scatto mozzafiato della conduttrice che ha infuocato Instagram

Barbara D’Urso sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. Conduttrice amata e apprezzata per la sua bravura e la sua professionalità, la D’urso è anche una bellissima donna. Poco fa ha letteralmente incendiato Instagram con un nuovo scatto in cui ha deciso di mostrarsi senza la parte superiore del costume. Nella foto, che è davvero mozzafiato, la conduttrice è stesa in piscina a pancia in giù e indossa solo la parte inferiore del suo costume. La schiena è completamente scoperta e in testa Barbara porta un cappello di paglia. “Troppo caldo”, scrive la D’Urso nella didascalia del suo post, aggiungendo poi il suo solito hashtag, ‘col cuore’, frase che ripete sempre al suo pubblico durante i suoi programmi. Impossibile non rimanere incantati davanti alla bellezza di Barbara, che a 63 anni ha un corpo invidiabile, da far girare la testa.

Inutile dire che lo scatto ha ottenuto in pochissimi minuti tantissimi like e commenti da parte dei fan della D’Urso, che si sono complimentati con lei, colpiti dalla sua bellezza e dalla sua forma perfetta.