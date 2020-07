Belen incanta prima di ‘Tu si que Vales’ con un outfit davvero meraviglioso: il costo del vestito è da capogiro, ecco chi è lo stilista

Incantevole come sempre, in questi giorni Belen Rodriguez è ancor più al centro dell’attenzione a causa del gossip che si innescati tra lei, il suo ex Stefano De Martino e le possibili relazioni extra coniugali del ballerino. La donna nelle scorse settimane è stata paparazzata in compagnia di un noto imprenditore Caprese Gianmaria Antinolfi, ex della modella Dayane Mello. I due erano stati pizzicati dai paparazzi di ‘Chi’ mentre si scambiavano dolci effusioni su un’imbarcazioni nello splendido scenario Caprese. C’è da dire tra l’altro che proprio oggi sul nuovo numero di Chi arrivano nuove segnalazioni sulla coppia che pare essersi rivista lo scorso weekend a Ibiza, dove la bella showgirl argentina si trovava in compagnia degli amici di sempre, Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci. I due sarebbero stati pizzicati di nuovo insieme prima in un locale a cena e poi anche in compagnia di tutti i loro compagni…

Belen incanta prima di Tu si que Vales: il costo del vestito è da capogiro

Tornata nel Bel Paese la showgirl argentina si è dedicata alle riprese delle nuove puntata di ‘Tu Si Que Vales’ di cui la donna è presentatrice insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La donna oggi pomeriggio era nel suo camper occupata dal trucco e parrucco, mentre rideva e scherzava con gli amici. Dopo poco è uscita dal camper con indosso un vestito davvero mozzafiato che probabilmente a molti sarà risultato familiare… Ebbene si la modella e conduttrice indossava un bellissimo abito Versace scelto da Elodie Di Patrizzi per l’apertura della prima serata di Sanremo 2020. Chiunque ricorda la prima esibizione di Andromeda con quell’abito Versace da togliere il fiato.

Possiamo dire che anche alla showgirl argentina sta molto bene, il taglio dell’abito è molto particolare e mette in risalto tutte le forme della donna. Gli iconici bottoni in oro e la scollatura sinuosa donano moltissimo a Belen che lo sfoggia con disinvoltura. C’è da dire che il prezzo è davvero da capogiro… Si aggira intorno ai 2350 euro! L’unica differenza da quello indossato da Elodie sono gli accessori, la cantante aveva infatti abbinato una cintura dorata sul vestito.