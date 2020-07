Benedetta Rossi e l’agriturismo: finalmente fa chiarezza

In una delle sue recentissime Instagram Stories, Benedetta Rossi ha fatto chiarezza sulla questione dell’agriturismo: ecco le sue parole.

Non ha alcun bisogno di presentazioni, Benedetta Rossi. Conosciuta da tutto il pubblico italiano per il suo programma ‘Fatto in casa per voi’, la food blogger decanta di un successo davvero assoluto. Soprattutto su Instagram. Dove, spesso e volentieri, dedicata ampio tempo e spazio ai suoi sostenitori. È proprio a loro, infatti, che, in diverse occasioni, Benedetta ha parlato e condiviso ogni cosa. Non soltanto, quindi, importanti annunci di lavoro o clamorose novità arrivo, ma anche racconti appartenenti alla sua vita quotidiana e privata. Lo ha fatto proprio pochissime ore fa, sapete? Quando, dopo aver messo il box delle domande sul suo canale social ufficiale, la moglie di Marco Gentili ha voluto fare chiarezza sull’agriturismo che è solita aprire all’interno della sua abitazione, ma che, per quest’anno, ha deciso di rimanere chiuso. Cerchiamo di capirne di più.

Benedetta Rossi fa chiarezza sull’agriturismo: le sue parole

Dopo aver messo sul suo canale social ufficiale il box delle domande per i suoi sostenitori, Benedetta Rossi ha ricevuto una domanda molto precisa e specifica. ‘Ciao Benedetta, vorrei sapere se è vero che hai un agriturismo dove poter soggiornare’, recita il quesito social. Immediata è stata la risposta della famosa food blogger. Che, attraverso diverse Instagram Stories sul suo canale social ufficiale, ha voluto ampiamente fare chiarezza sulla questione. Come sottolineato anche da suo marito Marco, la coppia non ha assolutamente un agriturismo di proprietà. Piuttosto, è solita rendere la sua abitazione come tale. Lo ha fatto per diversi anni, hanno rivelato. Eppure, per quest’anno, la coppia ha preso un’importante decisione: chiuderlo e non riaprirlo. Non sappiamo se questa sia una decisione definitiva o, magari, presa soltanto dato il corso degli eventi. Fatto sta che, come rivelato dai due diretti interessati, sembrava che Benedetta e Marco avevano i loro ‘clienti fissi’.

‘Questa è casa nostra, ma era anche un piccolo agriturismo, ha iniziato a dire Benedetta Rossi a chi le chiesto informazioni sulla vicenda. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, la coppia ha deciso di chiuderlo, almeno per quest’anno. Non soltanto, come rivelato dal diretto interessato, c’erano persone che erano dei veri e propri abitudinari all’agriturismo e, quindi, erano soliti recarsi in ‘vacanza’ lì, ma c’erano anche coloro che, incuriositi dall’edificio, era soliti fotografare luoghi, camere da letto e molto altro ancora. Rovinando, quindi, la privacy della coppia. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo quanto durerà questa decisione. Se varrà soltanto per quest’anno oppure no. Fatto sta che, al momento, la decisione è stata presa.

