Ilenia Lazzarin ha pubblicato un nuovo post su Instagram in cui mostra le sue fotografie scattate al mare: leggete il racconto dello ‘shooting’ scritto dall’attrice nella didascalia!

Tra le attrici di ‘Un posto al Sole’, la soap opera di Rai Tre, è lei una delle più amate: Ilaria Lazzarin nella serie televisiva ambientata a Napoli interpreta Viola Bruni da circa dieci anni. I fan della splendida attrice dagli occhi azzurri la seguono anche sui social network, dove la donna, nata in provincia di Varese, si diverte a pubblicare scatti della sua vita di tutti i giorni. E’ davvero una splendida ragazza dai capelli biondi e gli occhi super celesti: i fan della soap opera sono davvero pazzi di lei. Proprio ieri ha mostrato ai suoi fan un ‘mini set fotografico’ fatto dalla sua amica mentre erano al mare: la didascalia è tutta da ridere! Vi mostriamo subito il post.

Ilenia Lazzarin in costume al mare: “Trattengo il respiro, ci guardano tutti”

Ilenia Lazzarin rallegra Instagram: poche ore fa la famosa attrice di Un Posto al Sole ha regalato ai suoi fan ed ai suoi follower un meraviglioso post in cui ‘posa’ per la sua amica. Lo splendido sorriso e la didascalia di ‘Viola’ hanno reso il post davvero unico: quattro fotografie in acqua e grosse risate! “Trattieni il respiro, spalle indietro che sembri gobba…pancia in dentro… ma è fredda!!! No, non ce la faccio , ci sono i sassi… mi viene da ridere… va bene così, ci stanno guardando tutti! Grazie amica mia preferita photograffffer. Le tue foto sono sempre le migliori!!! Ti voglio bene lo stesso… ” è la didascalia del post. L’attrice con il suo costumino rosa ed il suo fisico da urlo ha lasciato a bocca aperta i suoi follower che non hanno perso tempo: tantissimi complimenti sono arrivati sotto al post.