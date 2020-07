Diletta Leotta e Daniele Scardina, ‘è finito l’amore’: notizia bomba

Sembrerebbe proprio che l’amore tra la bella Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina sia clamorosamente finito: la notizia bomba.

È trascorso più di un anno da quando Diletta Leotta, dopo la fine della sua storia d’amore con Matteo Mammì, ha iniziato a fare coppia fissa con Daniele Scardina. Certo, i due sono molto riservati. E, quindi, per niente soliti a condividere con i loro sostenitori. Tuttavia, in quei pochissimi scatti che, sui rispettivi canali social, i due giovani ragazzi hanno pubblicato alcune volte, si vede ad occhio nudo l’immenso legame e amore che li legava. Eppure, stando a quanto rivelato da Riccardo Signoretti sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che tra di loro sia clamorosamente finita. Non sappiamo cosa sia successo esattamente, sia chiaro. Proprio pochissimi giorni fa, il pugile aveva pubblicato alcuni scatti in compagnia della bella conduttrice in barca. Fatto sta che, come dichiarato dal direttore del settimanale ‘Nuovo’, sembrerebbe proprio confermato l’amore finito tra i due giovani. Ma cerchiamo di capirne di più.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, amore finito: l’indiscrezione clamorosa

Non sappiamo cosa stia accadendo realmente tra Daniele Scardina e Diletta Leotta, eppure, stando a quanto rivelato da Riccardo Signoretti sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che sia clamorosamente finito l’amore tra di loro. Una notizia davvero bomba, c’è da ammetterlo. Anche perché, fino a pochissimi giorni fa, i due ragazzi apparivano felici e, soprattutto, insieme sui rispettivi canali social. Non soltanto, come raccontato in diversi nostri articoli, la conduttrice sportiva di DAZN e il pugile Toretto hanno trascorso la quarantena insieme a Milano, a casa di lei, ma sembrerebbe anche che, fino all’inizio dell’estate, i due stessero insieme. Eppure, stando a quanto anticipato dal direttore del settimanale ‘Nuovo’ con questo ultimo post social, sembrerebbe che qualcosa non sia andato affatto per il verso giusto.

‘È finita tra Daniele Toretto e Diletta Leotta. Tutti i dettagli sul prossimo numero in edicola’, si legge a corredo di questo scatto dei due ragazzi che Riccardo Signoretti ha utilizzato su Instagram per dare questa indiscrezione bomba. Non sappiamo cosa sia successo, come dicevamo precedentemente. Anche perché, fino a questo momento, nessuno dei diretti interessati ha proferito parola. Ovviamente, vi terremo aggiornati!

Il lutto di Daniele Scardina

Una cosa, però, è certa: Daniele Scardina non vive un momento molto facile. Pochi giorni fa, come annunciato dal diretto interessato sul suo canale social ufficiale, il pugile milanese ha subito un grave lutto: la perdita di suo nonno. Quindi, senza alcun dubbio, questo deve essere un periodo non affatto tranquillo e spensierato.