Belen Rodriguez con il suo nuovo look è ancora più seducente: lo scatto ha mandato letteralmente in visibilio i fan, date un’occhiata.

E’ al centro del gossip in questo momento per la sua situazione sentimentale piuttosto agitata: Belen Rodriguez e la bomba sul tradimento di Stefano de Martino lanciata da Dagospia è ormai sulla bocca di tutti. L’argentina si distrae tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano, mentre su Stefano circolano voci di un presunto flirt con Mariana Rodriguez: la verità assoluta non è salita a galla ma qualcosa scotta! Ieri Belen ha lanciato una frecciata davvero pungente attraverso il suo account Instagram: parlava di ‘karma’ e la showgirl iniziava così “Chi ti ha tradito, verrà tradito”. In attesa di scoprire nuovi retroscena, l’argentina incanta i social con uno scatto davvero mozzafiato. Le sue forme fanno innamorare tutti: c’è un dettaglio, un cambio look, inedito, che qualcuno ha notato! Date un’occhiata…

Belen Rodriguez cambia look, così è ancor più seducente: il dettaglio ‘inedito’

Belen Rodriguez mostra uno scatto per una nuova campagna: la modella si mostra in un look totalmente inedito. Voi l’avete mai vista con gli occhiali da vista? Tra gli scatti pubblicati negli ultimi anni l’abbiamo vista sempre senza, questa volta il dettaglio inedito ha colpito tutti e l’ha resa ancora più seducente! Incantevole e sensuale: la Rodriguez riesce sempre a stupire tutti ed a lasciare i suoi fan a bocca aperta. Ecco lo scatto di cui vi parliamo:

Sono migliaia i complimenti arrivati sotto al post per la splendida argentina: “Diventi sempre più bella”, “Mi piaci”, “Stai benissimo con gli occhiali” sono alcuni dei commenti. Qualche utente si complimenta non solo per la sua bellezza ma anche per la sua ‘anima’: “Bella come solo le guerriere sanno essere” si legge.