Chiara Ferragni ed il twerk pazzesco: le movenze sono da urlo, ma c’è un trucco sotto…Il nuovo video pubblicato da Fedez su Instagram è imperdibile!

Sono le vere star del web: Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più seguite ed amate al mondo! Insieme si divertono e si prendono in giro: tra scherzi e riprese ‘imbarazzanti’ c’è tanta ironia ma soprattutto tante risate per chi li segue quotidianamente. Il noto rapper prende spesso in giro sua moglie per la sua difficoltà nella danza: in molti accusano la famosa influencer di non saper tenere ritmo ma lei non molla. Ricordate quando pubblicò le sue ‘prove’ della coreografia sulle note di ‘Non mi basta più’? “Chiara ce la puoi fare” si dice da sola appena comincia la ripresa: l’influencer oltre ad essere una bellissima donna è anche molto simpatica ed autoironica! Pochissimi minuti fa è spuntato un nuovo video sul canale Instagram di Fedez: sua moglie twerka, che movenze! C’è però un trucco: viene svelato alla fine del video…date un’occhiata.

Chiara Ferragni e il twerk: che movenze! Ma c’è il trucco… | Video

Fedez e Chiara Ferragni conquistano tutti ancora una volta: l’ultimo video pubblicato dal noto rapper pochissimi minuti fa sta già facendo il giro del web! Su una canzone piuttosto movimentata si vede la famosissima influencer che twerka: le movenze della Ferragni sono sbalorditive, mica è facile fare quei movimenti di bacino! Il trucco però si nota alla fine del video: c’è suo marito steso per terra che scuote le sue gambe dalle caviglie. Il video è tutto da ridere, ha già totalizzato oltre 500 mila visualizzazioni in pochissimi minuti. Date un’occhiata:

“Corso di twerk per principianti” scrive il famoso cantante che fa sorridere davvero tutti: migliaia di commenti infatti hanno riempito il post. Uno dei primi è proprio del proprietario dell’account: Fedez scrive ‘Grazie Lele Pons per l’idea’. Anche Belen Rodriguez è rimasta colpita dal divertente video e scrive: “Va beh, io volo!!”. La Ferragni scrive: “Twerking queen“. Impossibile non amarli!