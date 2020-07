Elena Sofia Ricci, il grave lutto che ancora adesso l’addolora: sul suo canale social ufficiale, l’attrice ha speso delle parole davvero da brividi.

È una delle attrici più amate e più apprezzate della televisione italiana, Elena Sofia Ricci. Protagonista indiscussa di numerose serie televisive di successo, ma anche di film e di pellicole cinematografiche davvero incredibili, decanta di un curriculum alle spalle più che da invidiare. Senza considerare, ovviamente, l’enorme e smisurato riscontro che, anno dopo anno, ottiene dal suo affezionato pubblico. In effetti, parliamoci chiaro, l’attrice romana vanta di un seguito davvero clamoroso. Non soltanto in termini televisivi, sia chiaro. Ma anche e soprattutto, oseremmo dire, su Instagram. È proprio qui, infatti, che, spesso e volentieri, l’attrice romana è solita intrattenere i suoi sostenitori con scatti che la ritraggono durante le sue giornate lavorative, ma anche quotidiane. Ecco. Sapete che lo ha fatto, ad esempio, anche pochissime ore fa? Ebbene si. Tramite la condivisione di un emozionante scatto del passato, la bella Ricci ha scritto delle parole davvero da brividi per un grave lutto che, ancora adesso, la addolora. Sono passati diversi anni da quel tragico momento, eppure il dolore dell’attrice è sempre il medesimo. Ma ecco di che cosa parliamo.

Elena Sofia Ricci, il lutto che l’addolora: parole da brividi su Instagram

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, proprio pochissime ore fa, Elena Sofia Ricci ha voluto scrivere delle parole davvero da brividi per un grave lutto che, a distanza di due anni, ancora adesso la addolora. Superare la perdita di un proprio caro, si sa, è un qualcosa davvero difficile da mettere in atto. E lo sa bene l’attrice romana. Che, proprio nell’anniversario della morte di sua mamma, ha voluto dedicarle un dolce ed emozionante pensiero. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Era il 23 Luglio del 2018 quando, purtroppo, è venuta a mancare Elena Ricci Poccetto, madre di Elena Sofia Ricci e, soprattutto, la più grande scenografa italiana. Un grandissimo lutto, da come si può chiaramente intendere. Non soltanto per tutti gli appassionati di recitazione e di cinema, ma anche per l’attrice romana. Che, come dicevamo precedentemente, ha voluto dedicarle delle parole davvero da brividi. Nel giorno del secondo anniversario dalla sua morte, Elena Sofia ha condiviso un tenero scatto di sua madre, in compagnia di sua figlia Emma e di un altro bebè, corredandolo dalle seguenti parole: ‘Due anni che sei il nostro angelo’. Immediata è stata la reazione dei suoi sostenitori. Che, in un batter baleno, hanno voluto anche loro scrivere un dolce pensiero per la donna.

