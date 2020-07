Chiara Ferragni tra vacanze e lavoro: la nota imprenditrice digitale è stata in Puglia per girare un video per Dior. L’influencer ha visitato luoghi incantevoli nel Salento: ecco tutte le bellezze ed avventure che ha vissuto durante il suo soggiorno!

Si torna a parlare di vacanze italiane: l’emergenza Coronavirus ha temporaneamente sospeso le partenze per l’estero e dunque, quale buona occasione per conoscere e visitare le bellezze che offre il nostro meraviglioso paese? In questa rubrica vi mostriamo le mete scelte dai VIP: dopo Paola di Benedetto e Federico Rossi all’Argentario e dopo Giulia De Lellis ed Andrea Damante a Capri, vi raccontiamo lo splendido viaggio di lavoro di Chiara Ferragni. La nota influencer ed imprenditrice digitale non ha bisogno di presentazioni: ha cominciato la sua carriera come fashion blogger, poi è diventata imprenditrice di successo e stilista. Ha creato e firmato diverse collezioni di moda che hanno avuto un enorme successo. Chiara Ferragni è conosciuta ed amata in tutto il mondo! Circa quattro giorni fa, l’influencer è partita con un jet privato per la Puglia: non solo vacanze, la Ferragni è approdata nella splendida regione che forma il ‘tacco’ dello stivale italiano, per girare un video per Dior! Prima di partecipare alla sfilata del noto brand che si è tenuta il 22 luglio in Piazza Duomo di Lecce, ha visitato le bellezze del Salento. Otranto, Lecce, Taranto, Galatina, Soleto: sono state queste le tappe della fashion blogger che si è letteralmente innamorata della Puglia e del Salento. Voi conoscete queste città e le bellezze che offre? Ovviamente la Ferragni ha documentato tutto sul suo profilo Instagram: con foto e video ha mostrato ai suoi fan tutto ciò che ha visitato. Noi qui vi sveliamo nel dettaglio i tesori delle città del Salento…

Chiara Ferragni, tra vacanze e lavoro: le bellezze della Puglia visitate dall’influencer

La Puglia è tra le regioni italiane più amate dai cittadini del nostro paese e dai VIP: la parte d’Italia che forma ‘il tacco dello stivale’ gode di luoghi fantastici, divisi tra mare cristallino, spiagge bianche, natura e città ricche di storia e di paesaggi meravigliosi. Chiara Ferragni è arrivata in Puglia ed ha fatto tappa in un’incantevole masseria che si trova a Lecce. La Ferragni ha soggiornato lì insieme al suo staff. La fotografia dell’influencer nella vasca da bagno sul balcone, circondata da ulivi, ha raggiunto oltre 1 milione di like! Guardate che meraviglia:

A Lecce non poteva mancare la visita alla Chiesa di Santa Croce: una maestosa basilica, simbolo del barocco leccese, che si trova proprio nel cuore della città. L’influencer non poteva non immortalare la magnifica gita e postare lo scatto sul suo account Instagram. La famosa imprenditrice digitale ha poi visitato Otranto, il punto più ad est dello stivale: è un vero e proprio gioiello del Salento perchè possiede spiagge caraibiche ed un mare davvero paradisiaco. Ha infatti scattato una fotografia, su un muretto, con il panorama del mare dietro.

Non solo, Chiara ad Otranto ha visitato anche la Cattedrale, dove ha scattato una meravigliosa foto. La Ferragni, impegnata in un video per Dior, ha fatto tappa anche a Taranto. Al MarTa, museo archeologico nazionale, punta di diamante della cultura pugliese, l’imprenditrice digitale è stata in compagnia di Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior. Nel museo sono esposte collezioni molto pregiate dell’epoca della Magna Grecia come sculture in marmo e preziosi manufatti in ceramica. Trovandosi a Taranto, la Ferragni non poteva non visitare gli Ori di Taranto, dei gioielli dei primi secoli a.C. creati con tecniche di lavorazioni uniche e straordinarie. Il viaggio è proseguito per la piccola città di Galatina, comune italiano in provincia di Lecce, dove ha visitato la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, un importante monumento dell’arte romanica e gotica. L’interno dell’edificio è davvero maestoso ed è ricco di affreschi meravigliosi: la Ferragni ha scattato dei selfie incredibili dove si può notare la bellezza del luogo. La città inoltre ha accolto l’influencer con una banda: un benvenuto davvero indimenticabile! Date un’occhiata a questo post pubblicato da Chiara:

Il tour del Salento ha portato la moglie di Fedez anche nel borgo di Sorgeto dove ha visitato la Chiesa di Santo Stefano e gli affreschi che possiede al suo interno. Il viaggio di lavoro per la Ferragni è stato un sogno: l’influencer si è totalmente innamorata della Puglia e del meraviglioso bagaglio culturale che raccoglie il Salento!