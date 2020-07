Greta corre verso Elodie: l’abbraccio più tenero del mondo

Elodie, l’abbraccio con Greta diventa virale: la bambina corre verso di lei e la cantante non resiste. Si sono abbracciate forte…

Il gesto di Elodie ci ha lasciato senza parole. Parole che, in genere, negli ultimi mesi, abbiamo trovato per spiegare ai bambini il ‘distanziamento sociale’. Che non si poteva più andare a giocare fuori, che non si poteva più incontrare gli amici e che non si andava neanche più a scuola. Difficile, certamente molto difficile. I bambini italiani sono stati bravi, lo hanno capito sin dal principio anche se è stato un boccone amaro. E fanno tenerezza ogni volta che li si vede andare in giro con la mascherina. Perché, in fondo, che c’entrano loro? Che c’entrano con la catastrofe e i lutti che ha portato il Covid 19? E, dunque, come si fa a spiegare ad una bambina che non può abbracciare Elodie quando è lì ad un passo?

Elodie abbraccia Greta al concerto: la foto diventa virale

Una specie di inno alla gioia. Uno scatto che fa scendere inevitabilmente una lacrimuccia. Dopo tutto quel dolore, dopo tutto quel caos per il Coronavirus, c’è un’immagine che ci fa emozionare. Ha una coda bionda raccolta con un codino arancione, Greta, è vestita di viola ed è piccola. E’ piccola e non ce la fa a restare lontana da Elodie nonostante i genitori le abbiano spiegato che non si può fare. Elodie, con tanta naturalezza, non resiste: si abbassa e la abbraccia. Un abbraccio che ha la potenza di una bomba, una bomba che abbatte ogni muro ed ogni confine. Un abbraccio che rinnova la speranza: chissà, un giorno non molto lontano, torneremo tutti ad abbracciarci così. E sarà bellissimo.

Elodie scrive nella didascalia: “Qualche giorno fa ho cantato a 2400 metri e questa bambina a fine concerto mi ha portato dei fiori appena raccolti e si è fiondata tra le mie braccia.

Questa foto mi riempie il cuore. Grazie”.

E a commentare il post della cantante è proprio il papà della piccola che scrive: “Sono il papà di Greta, quella bimba che ti ha abbracciato durante il tuo concerto. Ascolta sempre le tue canzoni, le piaci tanto e quell’abbraccio è stato un sogno per lei. Un’emozione che spero si porterà a lungo. Ti ringrazio con tutto il cuore. Greta mi ha detto di dirti che spera di rivederti ancora”.