Al Bano, cosa pensa della figlia Jasmine: tutta la verità

Al Bano, in un’intervista al settimanale Mio, rivela cosa pensa della figlia Jasmine Carrisi: ecco le sue parole sulla scelta artistica della ragazza

Sono due le donne che hanno rubato il cuore di Al Bano Carrisi. Il cantautore, originario di Cellino San Marco, nel 1970 ha sposato Romina Power, figlia di Tyrone Power e Linda Christian. Da lei ha avuto quattro figli: Ylenia (scomparsa tragicamente il 31 dicembre 1993), Yari Marco, Cristel e Romina Jr. I due si sono separati dopo ventinove anni di matrimonio e la sentenza definitiva di divorzio è stata ufficializzata il 20 luglio 2012 dal tribunale di Brindisi. Tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila ha conosciuto Loredana Lecciso, con la quale va a convivere nel 2001, e dalla quale ha altri due figli, Jasmine e Albano Jr., detto Bido. Nel 2018 ha annunciato la separazione anche dalla Lecciso. Ad oggi, il cantautore vive a Cellino San Marco insieme a Loredana Lecciso, anche se sono separati.

Al Bano, cosa pensa della figlia Jasmine

Il cantautore di Cellino San Marco ha sei figli, ma solo due hanno deciso di seguire la sua strada. Yari Marco è un compositore di colonne sonore, ma non canta, mentre Jasmine ha da poco esordito nel mondo della musica. La Carrisi, però, si è lanciata in un genere totalmente diverso rispetto a quello praticato dal padre. Jasmine, infatti, ha esordito nel mondo del rap. Al Bano, intervistato dal settimanale Mio, ha dichiarato: “Non amo la musica rap, ma devo dire che questa prestazione di Jasmine mi è piaciuta tantissimo”. Il papà dunque ha apprezzato l’esibizione della figlia e magari chissà in futuro deciderà di sperimentare anche questo genere. Anche Jasmine in un’intervista ha dichiarato di non amare il genere del padre.

Riguardo al rapporto con la figlia, invece, Al Bano ha dichiarato: “Sarei un cretino se fossi geloso. La gelosia per le mie figlie non mi appartiene. Io sono il padre, non il fidanzato”.