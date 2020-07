Sapete chi è l’ex di Can Yaman? Si tratta di una bellissima attrice turca: ecco le curiosità sulla loro storia!

E’ uno degli attori più amati del momento: ogni pomeriggio su Canale 5 fa innamorare milioni di telespettatrici. Can Yaman interpreta il personaggio di Can Divit in Daydreamer: l’attore turco è entrato nel cuore del pubblico italiano con la messa in onda della serie Bitter Sweet dove vestiva i panni del fascinoso Ferit Aslan. Tra una fiction e l’altra ha cambiato look: in Daydreamer, le telespettatrici hanno assistito al radicale cambiamento. In versione ‘wild’, capelli e barba lunghi e stile casual, l’attore non ha comunque perso il suo fascino, quello che ha fatto innamorare milioni di donne. Ma che si sa sulla sua vita privata? La sua partner nella soap ora in onda è Demet Ozdemir che interpreta Sanem Aydin. In molti si chiedono: tra i due attori c’è del feeling anche nella vita reale? La risposta è no: è stato l’attore stesso a smentire una possibile love story sottolineando che tra loro c’è solo amicizia. A quanto pare Can Yaman è single, a meno che non nasconda qualcosa! Sapete però chi è la sua ex? Una bellissima attrice turca. Ecco qualche curiosità sull’importante storia d’amore tra i due attori…

Can Yaman, sapete chi è la sua ex fidanzata? Si tratta di una bellissima attrice

E’ stata Bestemsu Ozdemir l’ultima compagna ufficiale del famosissimo ed amatissimo Can Yaman. Nata in Turchi nel ’91, la donna e l’attore hanno vissuto una lunga storia d’amore: erano così uniti da prendere la decisione di andare a convivere. La storia, si legge sul web, pare sia giunta al capolinea per via di un presunto tradimento di lei: l’attrice e modella sarebbe stata paparazzata accanto ad un altro uomo. Capelli lunghi castani ed un viso perfetto: insieme formavano una coppia da urlo! Eccola:

Che si sa sulla vita privata di Can Yaman oggi? Le fan sono curiose di sapere se l’attore è turco è impegnato: Can è molto riservato e per questo motivo la sua vita privata riesce a tenerla lontana dalle luci dei riflettori.