In questo scatto su Instagram sono molto piccoli, adesso sono cresciuti e sono i fratelli più amati della tv: li avete riconosciuti?

Sono davvero tantissimi i personaggi televisivi che, sui loro rispettivi canali social, sono soliti intrattenere il loro pubblico social con degli scatti davvero inediti. Non si tratta, badate bene, soltanto di fotografie appartenenti al loro passato, ma anche di quando erano soltanto dei bambini. È il caso, ad esempio, di questi tre fratelli. Sul profilo Instagram ufficiale della loro madre, qualche giorno fa, la donna ha deciso di riportare un’emozionante fotografia dei suoi figli quando erano davvero molto piccoli. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Prima di svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, vi vogliamo dare qualche piccolo indizio: due di loro hanno partecipato ad un noto e seguitissimo reality show di Canale 5, mentre una, la più grande, è un volto fisso del nostro piccolo schermo. Ebbene si. Sono proprio loro! Ma scopriamo insieme ogni minima cosa.

Sono molto piccoli, ma adesso sono i fratelli più amati della tv: chi sono?

Proprio qualche giorno fa, sul profilo social ufficiale della mamma di questi tre splendidi bambini, è spuntato una foto davvero inedita che li mostra, tra l’altro, quando erano davvero piccoli. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, come vi dicevamo precedentemente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, i tre fratelli sono molto conosciuti da tutti noi e, soprattutto, sono molto amati. Bando alle ciance! Ecco di che cosa parliamo.

‘Hermanos’, scrive Veronica Cozzani a corredo di questo splendido scatto che ritrae i suoi tre figli quando erano davvero molto piccoli. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Proprio di loro!

Ebbene si. I tre fratelli mostrati nello scatto in alto sono proprio loro: Belen, Jeremias e Cecilia. In questa foto, si vede chiaramente in alto, sono molto piccoli. Eppure, si capisce perfettamente già l’immenso legame che li unisce da una vita. E, d’altra parte, nessuno dei tre ne ha fatto mistero. Impossibile, infatti, dimenticare di quando Belen, entrata nella casa del Grande Fratello Vip per Cecilia e Jeremias, non ha affatto potuto fare a meno di dimostrare quanto l’amore che prova per i suoi fratelli minori sia davvero immenso. Adesso, però, vi facciamo una domanda: li avevate riconosciuti? Diciamo che non sono affatto cambiati di una virgola, no?