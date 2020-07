Belen Rodriguez è pronta per le riprese di Tu Si Que Vales: è stata ripresa mentre scende le scale del camerino, il suo abito è pazzesco. L’argentina ha incantato il web, come sempre!

Resistere a tanta bellezza è davvero impossibile: Belen Rodriguez è una delle donne più amate in Italia se non nel mondo! La splendida argentina è sulla bocca di tutti non solo per il suo fisico da urlo e per il suo viso perfetto: la sua vita privata è nuovamente al centro del gossip. Pare che il motivo della rottura con Stefano de Martino sia proprio un tradimento: le parole della Rodriguez due giorni fa sui social non hanno lasciato troppi dubbi, anche se una conferma vera e propria dai diretti interessati non è arrivata! E mentre si distrae tra le braccia dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, la showgirl prepara la nuova edizione di Tu Si Que Vales: è stata ripresa mentre esce dal camerino, incantevole come sempre! Date un’occhiata.

Belen Rodriguez pronta per le riprese: l’abito è super scollato, fan incantati

Sa sempre come far impazzire i suoi milioni di follower che la seguono costantemente sui social. La splendida argentina negli ultimi minuti si è mostrata pronta per le riprese di Tu Si QUe Vales: indossa un abito giallo con una scollatura davvero profonda. E’ stata ripresa mentre esce dal suo camerino: impossibile non rimanere a bocca aperta davanti a tanta bellezza! I capelli raccolti le illuminano il viso e scoprono totalmente il suo prosperoso davanzale: Belen è una vera dea! Eccola mentre scende la scale del camper dove si trova il suo camerino:

Il suo fisico è davvero perfetto: impossibile resistere a tanta bellezza! I fan aspettano con ansia l’arrivo della nuova edizione di Tu Si Que Vales per poterla ammirare anche in tv!