Cosa vedremo nel corso della quinta puntata di Temptation Island che andrà in onda Martedì 28 Luglio? Tutte le anticipazioni appena svelate.

Siamo quasi giunti al giro di boa di questa settima edizione di Temptation Island, che, come al suo solito, si è dimostrata davvero incredibile ed imperdibile. Così come tutte le altre edizioni precedenti, anche questa ha mostrato dei gran colpi di scena. E ci ha lasciato con il fiato sospeso puntata dopo puntata. Non soltanto perché, come racconti in diversi nostri articoli, due coppie hanno avuto la possibilità di terminare il loro viaggio nei sentimenti prima del previsto, ma anche per tutto quello che è accaduto alle coppie rimaste in gioco. Tutte le loro certezze, ammettiamolo, sono andate completamente in fumo. Ecco, ma dal momento che la quarta puntata, come sempre, si è dimostrata letteralmente scoppiettante, cosa accadrà nel corso della quinta che andrà in onda Martedì 28 Luglio? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni nel minimo dettaglio.

Anticipazioni Temptation Island del 28 Luglio: quinta puntata da urlo

Cosa accadrà nel corso della quinta puntata di Temptation Island? È proprio questa la domanda che, per tutta la durata del quarto appuntamento, non abbiamo potuto fare a meno di porci. Anche perché, parliamoci chiaro, è accaduto davvero di tutto in questa puntata. A partire, quindi, dal bacio tra Pietro Delle Piane e Beatrice De Masi che Antonella Elia è venuta a sapere durante un incontro con Filippo Bisciglia. E che, com’è giusto che sia, l’ha gettata nello sconforto più totale. Fino al falò di confronto finale tra Annamaria ed Antonio. Ecco, ma dal momento che siamo quasi giunti alla puntata finale e, quindi, a tutti gli ultimi falò di confronto finali delle coppie rimaste in gioco, cosa andrà in onda Martedì del 28 Luglio? Ebbene si. Mancano soltanto 7 giorni e, finalmente, assisteremo quasi al finale di stagione di questa incredibile edizione. Ma cosa accadrà?

Cosa accadrà, quindi, durante la quinta puntata di Temptation Island del 28 Luglio? Ovviamente, assisteremo alla decisione di Annamaria e di Antonio. Ma non solo. Il viaggio sta per giungere al termine. E, così, iniziano a tirarsi le prime somme. Proprio tra pochissimi giorni, ci sarà il primo falò di confronto allo scadere dei 21 giorni. Chi ci sarà? Lorenzo, come è stato mostrato dalle immagini? Oppure Andrea? O, addirittura, Antonella? Lo scopriremo molto presto. L’appuntamento è per Martedì 28 Luglio alle 21:30. Non mancate. Ne vedremo sicuro delle belle!