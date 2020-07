Belen Rodriguez beccata proprio in quel momento: dito medio e attimi di ‘imbarazzo’ per la conduttrice, ecco cosa stava facendo, i video sono imperdibili.

Belen Rodriguez ha sempre tutti i riflettori puntati addosso, anche nella sua vita quotidiana. Oltre a essere uno dei personaggi di punta della nostra tv e una conduttrice di grande successo, la showgirl è super seguita anche sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 9 milioni e mezzo di followers e lei lo aggiorna continuamente con foto e video nei quali documenta tutto quello che fa. Una vita costantemente sotto la lente di ingrandimento, quella di Belen, che negli ultimi mesi è stata grande protagonista del gossip per la sua separazione con Stefano De Martino e per il flirt con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. In questi giorni la Rodriguez si sta dividendo tra le vacanze e il lavoro, e spesso vola a Roma per le riprese della nuova stagione di ‘Tu Si Que Vales’. Proprio durante uno dei suoi viaggi, la conduttrice è stata ‘beccata’ in due momenti molto particolari e ha rivolto il dito medio alla persona che l’ha ripresa: ecco cosa stava facendo, i video sono davvero imperdibili.

Belen Rodriguez sta viaggiando molto in questi giorni, sia per vacanza che per lavoro. La conduttrice argentina ha trascorso dei giorni tra Napoli e Capri insieme alla sua nuova fiamma Gianmaria Antinolfi e poi è volata a Ibiza e Formentera, dove è in vacanza con il piccolo Santiago e alcuni amici. Tanti gli scatti da urlo in costume che la conduttrice sta pubblicando mentre è al mare o in barca. Ogni tanto, però, Belen vola anche a Roma per le riprese di ‘Tu Si Que Vales’ e poi torna al mare. Qualche ora fa, proprio durante il viaggio di ritorno in aereo, Belen è stata ripresa dal suo inseparabile amico Mattia Ferrari mentre dormiva beatamente, più bella che mai.

Oltre a questo video in cui Belen riposa con una copertina addosso mostrando il suo profilo perfetto, ce n’è anche un altro in cui Mattia ha beccato la conduttrice mentre era ‘nascosta’ dietro un separè e l’ha presa in giro. Inevitabile la reazione di lei, che scherzosamente gli ha fatto il dito medio.

“Che fai Belen?”, le ha chiesto Mattia cercando di metterla in ‘imbarazzo’, ma lei ha risposto con la sua solita ironia, dando vita a un siparietto imperdibile.