Temptation Island, segnalazione choc su una coppia: l’indiscrezione

È giunta una segnalazione choc su una coppia di Temptation Island: ecco l’indiscrezione che circola sul web da alcune ore

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. Il programma va in onda da sette anni ed è uno dei prodotti di punta della rete del Biscione. Dato il successo del reality show, dal 18 settembre 2018 va in onda anche la versione VIP del programma, in un primo momento condotto da Simona Ventura, poi sostituita da Alessia Marcuzzi. Il format è sempre lo stesso: sei coppie di fidanzati vengono divisi in due villaggi per ventuno giorni e devono convivere con dodici tentatori e dodici tentatrici. Alla fine del viaggio nei sentimenti, la coppia deciderà se uscire insieme dal programma oppure se uscire separati. Quest’anno le coppie in gioco sono: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Sofia e Alessandro (già sono usciti insieme dal programma), Valeria e Ciavy (usciti separati dal programma), Antonio e Annamaria, Anna e Andrea.

Temptation Island, segnalazione su una coppia: l’indiscrezione

Una delle coppie più discusse dell’edizione corrente è quella formata da Valeria Liberati e Ciavy. I due sono fidanzati da quattro anni e decidono di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore. In particolare Valeria vuole testare la fedeltà del suo fidanzato e capire se la ama veramente. Una volta entrata nel villaggio delle fidanzate, Valeria si è avvicinata molto al single Alessandro, già ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due hanno approfondito la conoscenza, arrivando addirittura al bacio. Una volta visto le immagini, Ciavy ha chiesto il falò di confronto anticipato. Al termine del falò, i due hanno deciso di uscire separati dal programma, mandando all’aria una storia durata quattro anni. A distanza di qualche giorno, però, arriva una segnalazione choc sulla coppia. Secondo Deianira Marzano infatti, nota influencer e opinionista, Valeria e Ciavy si sarebbero incontrati nuovamente nelle ultime ore. I due sono stati avvistati insieme su una spiaggia da una seguace di Deianira, la quale però non è riuscita a scattare una foto.

Senza prove dunque la segnalazione resta solo un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. La Marzano, però, era molto arrabbiata con Valeria e l’ha accusata di ‘predicare bene e razzolare male’. In effetti, se la Liberati dovesse tornare insieme al suo fidanzato, verrebbe meno tutto il percorso fatto nel reality show. Ad oggi, però, non ci resta che aspettare l’ultima puntata della trasmissione per capire se sono tornati insieme o sono ancora separati.