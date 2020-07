Manuela Arcuri toglie il costume da bagno mentre è in barca: lo scatto senza veli seduce i follower, pioggia di like e commenti per l’attrice

Manuela Arcuri è certamente una delle donne italiane più belle di sempre, basti pensare che le hanno dedicato anche una statua. L’attrice è stata per decenni, e lo è ancora una vera e propria icona di stile e sensualità in Italia. La Arcuri è senza ombra di dubbio una grandissima attrice per il piccolo schermo, e la ricordiamo soprattutto per i suoi suoli ne ‘Il peccato e la vergogna’, ‘Carabinieri’ e ‘L’onore e il Rispetto’. Ultimamente si è presa un periodo di pausa dal lavoro e dal mondo dello spettacolo in generale, per potersi dedicare alla sua famiglia, e in particolar modo del figlio che da poco ha compiuto 6 anni. Questo non le impedisce però di essere spesso ospite delle gradi donne della televisione, che con piacere la intervistano… L’ultima sicuramente è stata la chiacchierata che ha avuto con Caterina Balivo a ‘Vieni da me’.

Manuela Arcuri toglie il costume in barca: lo scatto seduce i follower

Durante l’intervista con Caterina Balivo, la Arcuri ha avuto la possibilità di raccontare quella che è stata la sua carriera cinematografica e televisiva, che è certamente di tutto rispetto. Tra gli argomenti trattati che sicuramente sono stati molto sentiti dalla donna c’è stato Gabriel Garko e la maternità. Chi ben conosce la storia della Arcuri sa che la donna ha avuto una relazione molto sentita con il collega Gabriel Garko, con cui ha recitato in diverse fiction. I due ebbero una storia molto passionale, che però si conclusa senza un’apparente motivo. La donna raccontò di esserci rimasti molto male, ma col tempo poi tutto è passato. Ma questa è acqua passata, visto che la Arcuri adesso è felice al fianco del suo Giovanni, da cui ha avuto un figlio Mattia.

I due si stanno godendo l’estate in giro con la barca e c’è da dire che la donna è ancora bellissima e ha un fisico davvero invidiabile. Sulla barca ha deciso di prendere il sole togliendo il costume ed è subito immortalato il momento che sta facendo letteralmente impazzire Instagram. Sotto il post i followers si sono infatti scatenati in commenti e like. Beh non hanno tutti i torti, l’attrice è ancora una donna veramente meravigliosa. Davvero tantissimi complimenti alla donna, soprattutto per l’audacia e la disinvoltura che solo una grande professionista può mostrare.