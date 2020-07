Ida Platano splendida in riva al mare: pioggia di complimenti per lo scatto in costume pubblicato dalla dama del Trono Over.

Tra le protagoniste di Uomini e Donne Over, lei è stata senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Ida Platano, la bellissima parrucchiera bresciana, che nella trasmissione di Maria De Filippi ha conosciuto il suo grande amore Riccardo. Un amore che è andato avanti per molto tempo, tra alti e bassi: un tira e molla che ha appassionato milioni di fan nel corso della trasmissione. Ma, dopo aver trascorso la quarantena insieme, i due si sono nuovamente separati. I fan della coppia, ora, si chiedono se si tratta dell’ennesima crisi passeggera o se, stavolta, la rottura è definitiva. Nel frattempo, continuano a seguire gli ex protagonisti di Uomini e Donne sui social. In particolare, è Ida ad essere attiva sui social, nello specifico su Instagram. È proprio lì che l’ex dama ama condividere foto e video delle sue giornate. Come lo scatto che ha pubblicato poco fa, che non è passato affatto inosservato. Il motivo? Ida si mostra in costume, in riva al mare, lasciando i followers senza parole. Pioggia di complimenti per lo scatto, guardiamolo insieme.

Ida Platano splendida in riva al mare: lo scatto in costume incanta Instagram

Ida Platano è una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più amate di sempre. Attualmente, la storia con Riccardo è di nuovo naufragata. Dopo aver trascorso il lockdown insieme a casa di lei, la coppia si è separata, dopo nuove discussioni e incomprensioni. Sarà una rottura definitiva o i due ritroveranno un punto di incontro? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Nel frattempo, chissà come avrà reagito Riccardo alla vista dello scatto postato dalla bella Ida su Instagram. Uno scatto in cui la Platano è più bella che mai, in costume in riva al mare. Date un’occhiata:

Il post ha ottenuto, in pochissimo tempo, una valanga di likes e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la Platano, che si conferma una delle protagoniste del Trono Over più amate dal pubblico.