Temptation Island, tutte le anticipazioni del 28 Luglio: ultime battute tra Antonio ed Annamaria, primo falò per una coppia

Temptation Island, tutte le anticipazioni della puntata di Martedì 28 Luglio: ultime battute tra Antonio ed Annamaria e primo falò per una coppia.

Clamoroso colpo di scena! Proprio questa sera, Martedì 28 Luglio, come anticipato in un nostro recente articolo, andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island. Seppure siamo quasi al giro di boa di questo incredibile percorso, gli appuntamenti che verranno, senza alcun dubbio, saranno davvero imperdibili. In particolare, questo di stasera, vi anticipiamo, ci regalerà delle emozioni davvero incredibili. A partire, quindi, dalle ultime battute di Antonio ed Annamaria al falò di confronto anticipato. Fino all’incontro di una coppia. Ma credete siano finite qui le ‘sorprese’? Nient’affatto! Anzi, tutt’altro! Com’è solito nostro fare, di seguito vi riporteremo tutte le anticipazioni di questa quinta puntata. Vi assicuriamo, ne vedremo sicuro delle belle!

Temptation Island, puntata del 28 Luglio: tutte le anticipazioni

Mancano pochissime ore a questo quinto ed imperdibile appuntamento di Temptation Island. Imperdibile, sì! Perché, come raccontato in un nostro recente articolo, i colpi di scena che si svilupperanno nel corso della puntata di questa sera saranno davvero imperdibili. Ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme e, soprattutto, coppia per coppia.

Annamaria ed Antonio: dopo l’inizio dell’infuocato falò di confronto della puntata scorsa, nel corso dell’appuntamento di Martedì 28 Luglio assisteremo alle battute finali. Come consueto, la coppia potrà rivedere insieme i momenti trascorsi nel villaggio. Ed, in questo caso, la giovane napoletana avrà modo di far notare tutto quello che non le è affatto andato giù del suo compagno. Si parlerà, come mostrato in questo breve filmato, di ‘mani’ e di ‘boa’, ma cosa succederà realmente? Annamaria riuscirà a perdonare Antonio come ha fatto in passato? Lo scopriremo!;

Antonella e Pietro: altro duro colpo per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip al falò con le sue amiche. Dopo il bacio che, nel corso della puntata scorsa, Pietro ha confessato di aver dato alla single Beatrice De Masi, sembrerebbe che l’attore calabrese ne abbia combinata un’altra, tanto da lasciare la sua compagna completamente sconvolta. ‘No vabbè’, è riuscita a dire la Elia dopo aver visto il filmato. Cosa avrà mai potuto vedere?;

Manila e Lorenzo: se, fino a questo momento, l’ex Miss Italia non aveva visto alcun tipo di filmato da parte di Lorenzo (a differenza sua), sembrerebbe che proprio questa sera sia arrivato anche il suo momento. Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto e, soprattutto, cosa abbia visto. Fatto sta che, alle immagini del suo compagno, la Nazzaro è visibilmente meravigliata;

Anna ed Andrea: dopo un percorso travagliato, durante il quale il giovane romano ha potuto vedere da vicino alla strategia che la sua compagna ha messo in atto pur di ottenere il suo scopo, sembrerebbe che uno degli ultimi filmato sia più che decisivo per Andrea. Anche in questo caso, non sappiamo cosa sia realmente successo. Fatto sta che Lorenzo, dopo aver ascoltato le parole di Anna, è andato su tutte le furie;

Ma le sorprese non sono affatto terminate qui. A distanza di poco più di due puntate dalle fine di Temptation Island, proprio questa sera andrà in onda il primo incontro di una coppia allo scadere dei 21 giorni. Di chi si tratta?

Un appuntamento davvero imperdibile, no? Quindi, non ci resta altro che aspettare la puntata di questa sera. In fondo, non manca così poco, no?

