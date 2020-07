Sabrina Ferilli, scatto da giovanissima: senza veli, posa bollente

In questo ultimo scatto social, Sabrina Ferilli è davvero giovanissima: l’attrice si lascia immortalare in una posa bollente e completamente senza veli.

È una delle attrici più amate ed apprezzate da tutto il pubblico italiano, Sabrina Ferilli. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Spontaneità, genuinità e naturalezza: sono queste alcune delle principali caratteristiche che denotano il suo smisurato successo. Senza, ovviamente, prendere in considerazione la sua smisurata bellezza. Perché, parliamoci chiaro, la Ferilli decanta di un fascino più unico che raro. E non soltanto ne abbiamo avuto prova durante la sua partecipazione a Tu si que Vales, in qualità di capitano della giuria popolare, o ad Amici, ma anche grazie ad alcune foto apparse sul profilo della sua fanpage Instagram sabrina_ferilli.fp. È proprio qui, infatti, che, pochissime ore fa, è stato pubblicato uno scatto di Sabrina davvero da giovanissima. Che dire? Beh, proprio nulla! Perché, anche in questa foto del passato, l’attrice romana è completamente da urlo. Sapete perché? Diamoci uno sguardo insieme.

Sabrina Ferilli, lo scatto da giovanissima conquista Instagram: è senza veli e la posa è bollente

Non è assolutamente la prima volta che la fanpage Instagram di Sabrina Ferilli condivida degli scatti inediti della famosa attrice romana. Qualche tempo fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di una foto in bianco e nero che la ritrae diversi anni fa in tutta la sua smisurata bellezza. Diverse ore fa, però, ne è stata pubblicata un’altra ancora che, così come quella precedente, è davvero strepitosa. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Da come si può chiaramente vedere dalla foto in questione, Sabrina Ferilli, in questo scatto, è davvero giovanissima e, soprattutto, davvero bellissima. Non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. In un vero e proprio batter baleno, i più accaniti ed affezionati sostenitori dell’attrice non hanno potuto fare a meno di esprimere tutto il loro assenso per questo scatto senza veli e posa bollente. Anche perché, diciamoci la verità, non si può dire affatto nulla in contrario. Voi, invece, cosa ne pensate?