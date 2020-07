Proprio pochissime ore fa, Serena Enardu ha raccontato ai suoi sostenitori del brutto imprevisto capitatole questa notte: ecco cosa le è successo.

Continua ad aggiornare e comunicare con i suoi sostenitori, Serena Enardu. Con un profilo social molto attivo e, soprattutto, che decanta un numero di followers davvero smisurato, l’ex tronista di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter fare entrare i suoi fans nella sua vita. Seppure dietro lo schermo di un telefono cellulare ed attraverso Instagram Stories, la bella sarda è solita raccontare loro tutto ciò che le capita. Lo ha fatto, ad esempio, anche pochissime ore fa. Quando, poco prima di mezzogiorno, l’ex compagna di Pago ci ha tenuto a raccontare ai suoi sostenitori la notte da incubo che ha trascorso. Nulla di grave, ci teniamo a sottolinearlo. Piuttosto, Serena non ha potuto fare a meno di raccontare questo brutto imprevisto di cui è stata protagonista indiscussa. Ecco, ma cosa è successo esattamente? Siete curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme.

Serena Enardu, brutto imprevisto per lei: cos’è successo

‘È stata una notte da incubo’, sono proprio queste le parole esatte che Serena Enardu ha utilizzato per raccontare questo brutto imprevisto di cui è stata protagonista. Come dicevamo precedentemente, l’ex tronista di Uomini e Donne è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. E, soprattutto, solita a raccontare tutto ciò che le succede durante le sue giornate. Lo ha fatto, ad esempio, quando si è lasciata nuovamente con Pago. Oppure, quando, in occasione del suo compleanno, ha ricevuto numerosi messaggi e regali da parte dei suoi sostenitori. Da qui, quindi, si può chiaramente capire che una cosa del genere, Serena non poteva non condividerla? Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Come dicevamo precedentemente, non è successo nulla di grave. Piuttosto, la Enardu ha raccontato di avere avuto un ‘incontro ravvicinato’ con una delle sue più grandi fobie: la blatta.

Tramite alcune Instagram Stories, Serena Enardu ha raccontato dell’ingresso di un blatta all’interno della sua cucina. ‘È una mia fobia molto molto importante nei confronti di questo simpatico animaletto’, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne prima di raccontare tutta la sua odissea per cercare di ucciderla. Non soltanto, infatti, la sarda ha raccontato di aver ‘smontato’ tutta la cucina per cercare di farla uscire, ma ha anche scaldato circa dieci teiere di acqua calda con acido muriatico per versarla in tutti i buchi del bagno, del bidet, del lavandino e della casa. ‘Mi devo essere anche intossicata. Stamattina mi sono svegliata gonfissima perché ho inalato tutti gli acidi di questo mondo’, ha continuato a dire. Ma non solo. Alle tre di notte, Serena ha sigillato la cucina per evitare che la blatta potesse uscire. Ed, infine, è andata a dormire. Risultato? Non è riuscita a trovarla alle sette di mattina quando si è svegliata, bensì quando è ritornata a casa dopo la palestra.