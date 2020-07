Arisa, fisico esplosivo in costume: il dettaglio non sfugge ai fan e per la cantante arriva una pioggia di like e di commenti

Arisa è certamente una delle artiste più amate e apprezzate nel panorama musicale italiano. Ricordiamoci infatti che nel corso degli anni la cantante ha vinto moltissimi premi, partecipato a Festival, concerti, competizioni, venduto migliaia di dischi, salita in vetta a tutte le classifiche musicali. Non dimentichiamoci che è stata anche il giudice di alcuni Talent di fama internazionale, come X-Factor. Sono tantissime le volte che l’abbiamo sentita cantare e ci siamo emozionati, oppure ci siamo rivisti in quelle bellissime poesie che sono le sue canzoni. Tante volte l’abbiamo vista cambiare look e soprattutto taglio di capelli. Icona indiscussa di stile ha spesso fatto parlare di se, per i suoi cambi di acconciature drastici e per il suo aspetto fisico. Ma non sono solamente i suoi capelli a far parlare tantissimo, anche il suo fisico pieno e molto femminile è spesso sulla bocca di tutti.

Arisa come spessissimo è accaduto negli ultimi anni, l’ha deciso di mettersi in mostra sui social network con il suo fisico meraviglioso. La cantante si è mostrata in costume col fisico morbido e formoso. Appare in una stanza blu, che ricorda un bellissimo cielo limpido. I capelli cortissimi e corvini leggermente increspati le incorniciano il viso ancora poco abbronzato. Gli occhi castani e super espressivi guardano dritto lo spettatore e le labbra carnose struccate.

Il costume le dona moltissimo e il colore si intona alla sua pelle, i suoi intrecci terminano dietro la schiena con dei pon pon rossi e il dettaglio non sfugge certamente ai più attenti. I commenti dei followers come potete ben immaginare sono super positivi e la pioggia di like è inevitabile.