Cosa è successo a Luca Laurenti? Dove è finito dopo il lockdown?

Luca Laurenti è scomparso da dopo il lockdown per la pandemia da Covid 19. Cosa è successo alla celebre spalla di Paolo Bonolis?

Se in estate siamo abituati ad avere notizie dei personaggi famosi grazie ai paparazzi che seguono i vip in vacanza, questa volta abbiamo una amara sorpresa. Nessuna notizia infatti di Luca Laurenti.

Non è apparso neanche in qualche piccolo trafiletto e, da dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, nessuno ha avuto più sue notizie. Cosa è successo a Luca Laurenti è quindi la domanda che tutti i fan si stanno ponendo, cercando anche di interpellare la moglie Raffaella Ferrari.

I due però sono molto riservati e non ci sono nemmeno profili social ufficiali su Instagram da cui prendere spunto. Insomma, dove è finito lo storico compagno di Paolo Bonolis?

Luca Laurenti e Raffaella Ferrari, cosa è successo?

La risposta è che non lo sappiamo. Molto probabilmente sta bene ed è insieme a sua moglie, ma notizie certe non ne abbiamo.

Già diverso tempo fa, parlando della vita privata di Laurenti, Paolo Bonolis aveva spiegato che l’uomo è super riservato e ha sempre vissuto un po’ come un eremita. Non è così difficile immaginare che anche ora Luca sia tranquillamente in vacanza insieme alla moglie godendosi l’anonimato.

La vita privata di Laurenti

Sulla sua vita privata sappiamo oggettivamente molto poco. Lo storico conduttore amico di Bonolis è infatti molto riservato e schivo, vive senza tv e senza telefono (pare) da anni e sembra che abbia anche abbracciato da tempo la religione buddista.

Laurenti cerca quindi di godersi il qui e ora, senza pensare troppo al resto e molto probabilmente in questo momento vive la sua realtà libera da condizionamenti esterni senza pensarci troppo.

Inoltre alcuni anni fa aveva fatto scandalo una sua dichiarazione in merito all’amore. Pare infatti che viva la sua vita di coppia in modo molto tranquillo e sereno. Non si arrabbierebbe nemmeno se vedesse la moglie a letto con un altro perché la fedeltà non è uno dei valori primari nella coppia.

La dedica di luca laurenti a paolo bonolis durante ciao darwin

Dov’è oggi Luca Laurenti?

Senza però perdere di vista la vera domanda “Cosa è successo a Luca Laurenti?” torniamo a cercare di darvi una risposta. Ma molto probabilmente sappiate che non è successo niente allora. Sta vivendo la sua vita in tranquillità insieme alla moglie, lontani dai gossip, dai rumors e dal gossip. Certo, non è escluso che venga paparazzato da qualche rivista nel mese di agosto, ma per ora tutto tace e la sua estate Luca se la sta vivendo probabilmente meglio di tutti noi!