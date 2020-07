Anna Boschetti ha violato il regolamento di Temptation Island? Nel video è una furia. Cosa succederà adesso? Colpo di scena a poche ore dall’ultima puntata

Temptation Island, il programma è ormai volto al termine. Questa sera, 30 luglio 2020, ci sarà la puntata finale e molto probabilmente sapremo anche come è andata a finire tra le coppie dopo un mese. Insomma, c’è tanta curiosità. Ma quello che è successo proprio nelle ultime ore con Anna Boschetti, una delle partecipanti, ha del clamoroso. La donna ha voluto sfogarsi in un video in cui si è mostrata anche abbastanza nervosa. La fidanzata di Andrea Battistelli si è scagliata contro una categoria precisa di persone che l’hanno presa di mira negli ultimi giorni: gli haters. “Mi hanno proprio rotto il ca***”, e poi ha aggiunto che non si tirerà indietro se si tratterà di querelare qualcuno. A questo punto, però, sorge spontanea una domanda: ha violato il regolamento del programma? Stando a quanto ne sappiamo, i concorrenti non devono esprimersi sui social prima dell’ultima puntata. Anna Boschetti, invece, lo ha fatto.

Anna Boschetti ha violato il regolamento?

Un suo conoscente l’ha interrogato su quello che avrebbe intenzione di fare a seguito di tutte le pesanti critiche che ha ricevuto da diversi utenti social nell’ultimo periodo. Stando a quanto viene riportato dal sito ‘Very Inutil People’, nel video si vede una Anna Boschetti molto nervosa.”Neanche possono immaginare quello che posso fargli io quando potrò riusare i social”, queste le sue parole. Ma a tal punto, al di là delle parole di rabbia utilizzate dalla Boschetti, viene da chiedersi: in questo modo ha violato il regolamento? E’ lei stessa a dire nel video che non può ancora utilizzare i social, ma in questo modo lo ha fatto.

Anna Boschetti su tutte le furie

“Prima di tutto, chi tocca le mie figlie, li querelo tutti, li porto tutti in tribunale”, è chiaro il messaggio di Anna che difende a spada tratta le sue figlie, come farebbero tutte le mamme, in effetti. Poi, va avanti: “Finché si scherza si scherza, quando finisce il programma non ti dico che li vado a prende uno per uno perché è una cosa impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene. Ora finisce, giovedì è l’ultima puntata. Mi hanno proprio rotto il caz**. Da giovedì se la vedono con me. Da giovedì sono online, posso riusare i social, posso rilasciare interviste, quindi da giovedì parleranno direttamente con me”.