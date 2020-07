Gino Paoli e Ornella Vanoni, il drammatico lutto: grave perdita per la coppia

Gino Paoli e Ornella Vanoni hanno vissuto una bellissima storia d’amore, ma i due cantanti sono stati colpiti anche da un drammatico lutto

Gino Paoli è uno dei cantautori storici della musica italiana. L’uomo ha scritto e interpretato brani di gran successo, come Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore, Quattro amici; inoltre ha collaborato con numerosi colleghi alla realizzazione di album e di singoli di successo ed ha composto musiche per colonne sonore di film. L’11 luglio 1963, anche a causa di una serie di difficoltà e di crisi sentimentali, il cantautore tentò il suicidio, sparandosi un colpo di pistola al cuore. L’ogiva fortunatamente mancò l’organo, ma la vicinanza ad esso ne rese troppo rischiosa la rimozione, sicché da quel giorno vive con il proiettile nel pericardio.

Gino Paoli e Ornella Vanoni: il drammatico lutto

Nel corso della sua vita, Paoli ha avuto diverse storie d’amore, alcune anche molto famose. La sua prima moglie è Anna Fabbri, dalla quale ha avuto un figlio, Giovanni, nato nel 1964. A quel tempo, il cantautore era già affermato e la sua vita privata finì sui giornali per via della sua relazione con Stefania Sandrelli, ancora minorenne, che si scoprì poi essere incinta di Amanda, nata il 31 ottobre dello stesso anno. Dopodiché iniziò la lunga relazione con Ornella Vanoni, una storia d’amore che ha fatto sognare milioni di italiani, appassionati sia all’uno che all’altra. Nel 1991 ha sposato Paola Penzo, autrice di alcuni suoi brani, dalla quale ha avuto tre figli: Nicolò, Tommaso e Francesco Paoli. Il cantautore ha dichiarato di aver amato e soprattutto di amare ancora tutte le sue donne: “Se amo una donna, la amo per tutta la vita“, avrebbe dichiarato e addirittura pare porti ben tre fedi.

Se la storia d’amore con Stefania Sandrelli fu passeggera, quella con la Vanoni fu lunga e intensa. Oltre che una liason fu anche un connubio artistico. I due sono tornati a collaborare negli anni duemila, riscuotendo nuovamente un ottimo successo.

La loro storia d’amore, però, fu segnata anche da un gravissimo lutto: secondo quanto raccontato dalla Vanoni in un’intervista a Maurizio Costanzo, la coppia avrebbe perso un bambino. La cantante, infatti, era incinta da Paoli, ma la gravidanza purtroppo non andò a buon fine e la Vanoni ebbe purtroppo un aborto spontaneo. Oggi tra i due resta un bellissimo rapporto d’amicizia e ogni volta vederli sul palco insieme è un vero e proprio incanto.