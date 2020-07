Temptation Island, falò Andrea ed Anna: per Bisciglia è ‘troppo’ e la interrompe, ecco cosa è successo.

Questa sera, 30 luglio 2020, è andata in onda l’ultima attesissima puntata di Temptation Island. Una puntata in cui sono andati in onda tutti i falò di confronto. Uno dei più accesi è stato quello tra Andrea e Anna, che, inaspettatamente, hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme. Ma prima del ricongiungimento, la discussione tra i due è stata davvero rovente. Sono volate parole forti e c’è stato un momento in particolare in cui Filippo Bisciglia si è visto costretto ad intervenire, interrompendo il discorso di Anna. Ecco cosa è successo durante il confronto finale.

Temptation Island, falò Andrea ed Anna: Filippo Bisciglia la interrompe, ecco cosa è successo

Un falò davvero acceso, quello tra Andrea ed Anna, che si è concluso con un lieto fine. Nonostante questo, la discussione tra i due è stata molto pesante. E, durante il botta e risposta, c’è stato un momento i particolare in cui Filippo ha deciso di intervenire. Di cosa parliamo? Ebbene, più volte, durante il falò, Anna ha ammesso di aver goduto nel vedere Andrea soffrire nell’altro villaggio. Questa cosa ha indispettito un bel po’ che ha esclamato: “Non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando dici che l’hai fatto soffrire”.

Proprio così, il conduttore non ha potuto fare a meno di esprimere la propria opinione a riguardo. Ma Anna non sembra affatto pentita della sua scelta e della strategia messa in atto per ottenere una reazione nel suo compagno. E voi, che cosa ne pensate della decisione di Andrea e Anna? In molti, sul web, non hanno gradito la scelta di Andrea al falò finale. Qual è la vostra opinione?