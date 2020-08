Spunta la veritá sul rapporto tra Andrea Iannone e Cristina Buccino: l’indiscrezione arriva dal portale Giornalettismo. Ecco cosa é successo tra i due!

Era maggio quando uscí la notizia di una probabile nuova love story: nel mondo del gossip piombó l’indiscrezione di una scintilla scoppiata tra Andrea Iannone e Cristina Buccino. Il noto pilota di Moto GP e la modella non hanno mai confermato il loro legame, forse perché volevano prima capire l’evoluzione della conoscenza. Qualcosa non é andato secondo i piani perché proprio poco fa é giunta la notizia che hanno deciso di restare amici. L’indiscrezione la lancia Giornalettismo, sito molto vicino alla soubrette. Ecco cosa é successo…

Andrea Iannone e Cristina Buccino: spunta la veritá sul loro rapporto

Estate da single per Cristina Buccino ed Andrea Iannone. Giornalettismo fa sapere che i due hanno deciso di restare buoni amici: nella primavera 2020 era spuntata la notizia di gossip che parlava proprio di un particolare avvicinamento tra il pilota di Moto GP e la famosa modella, ex personaggio televisivo. Arriva dunque la conferma dal portale: tra i due c’é solo un’amicizia, trascorreranno cosí le vacanze da single, a meno che non ci sia qualche fiamma tenuta ancora nascosta.

Si é parlato molto di Iannone nell’ultimo anno: il pilota, dopo Belen Rodriguez, ha cominciato una relazione con la famosa influencer Giulia de Lellis. Le cose tra loro non sono andate a gonfie vele: oggi la famosa fashion blogger, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, é tornata tra le braccia del suo ex tronista, Andrea Damante. La Buccino oltre che all’estate, pensa anche al suo futuro lavorativo: Giornalettismo svela che ci sono opportunitá interessanti per la modella che la porteranno lontano dalla tv. Restiamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in piú.