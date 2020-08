In questa foto apparsa sul suo canale social ufficiale era soltanto un bambino, adesso è un ballerino famoso e molto amato: l’avete riconosciuto chi è?

In fondo, ammettiamolo: in ciascun adulto resta sempre un po’ del bambino o della bambina che siamo stati. È proprio per questo motivo che, come sarà capitato anche a voi, molti personaggi della televisione sono soliti condividere degli scatti fotografici che li ritraggono da piccini. Vi abbiamo, parlato, ad esempio di Stefano De Martino, di Celine Dion e di tanti altri ancora. Adesso, invece, vi parleremo di un aitante ed affascinante giovanotto che, pochissimo tempo fa, sul suo canale social ufficiale, ha tenuto a mostrare a tutti i suoi sostenitori come era da bambino. In questo scatto, infatti, è davvero piccolissimo. Adesso, invece, è un ballerino molto amato ed apprezzato. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

In questa foto è un bambino, adesso è un ballerino molto conosciuto: di chi si tratta?

Sicuramente lo amerete anche voi. Di chi parliamo? Semplice, proprio di lui: Umberto Gaudino. Ex concorrente di balli latini della scuola di Amici, il giovane talento napoletano si è fatto facilmente notare nella scuola di Canale 5. Tanto che, proprio da quest’anno, ha preso ugualmente parte al programma di Maria De Filippi, ma questa volta, però, in qualità di ballerino professionista. Sguardo magnetico, movenze da capogiro e un fascino davvero irresistibile: sono queste le principali caratteristiche che rappresentano alla grande l’immensa bellezza del napoletano. Ecco, la domanda, adesso, sorge spontanea: l’avete mai visto da bambino? Beh, ovviamente, nemmeno noi. Fino a poco fa, però. Quando, sul suo canale social ufficiale, Umberto ha voluto condividere una sua foto da piccolissimo. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

In questa foto, da come si può chiaramente vedere, Umberto Gaudino era davvero piccolo e, soprattutto, inconsapevole che, con l’avanzare degli anni, sarebbe diventato un ballerino molto amato ed apprezzato. Una riflessione, a questo punto, sorge più che spontanea: nonostante il passare degli anni, nulla è cambiato in Umberto. Ci spieghiamo meglio: la bellezza del ballerino campano è letteralmente rimasta invariata, no?

La fine del suo decennale fidanzamento

Diversi mesi fa, Umberto Gaudino è stato al centro dell’attenzione di tutti. Proprio sul suo canale social ufficiale, il ballerino di Amici ha annunciato la fine della sua storia d’amore con la sua partner nella sua disciplina. Oltre a condividere, infatti, la vita da circa 10 anni, i due erano anche compagni di ballo. Purtroppo, però, ogni cosa è destinata a finire. E, nonostante sia rimasta la stima e il bene, il loro amore purtroppo è giunto al termine.