Baby K incanta Instagram con un nuovo post: la cantante ha aggiornato il suo profilo social con una fotografia che ha fatto girare la testa a tutti! Date un’occhiata.

Sta facendo ballare tutti con la sua nuova hit in collaborazione con Chiara Ferragni: oltre a sentirla in tutte le radio italiane, ‘Non mi basta piú’ é diventata anche un tormentone sui social. Tra Tik Tok ed Instagram tutti gli utenti si divertono a fare la challenge, a ballare sulle note della canzone con i passi di Baby K e della famosa influencer. La cantante é una vera star in Italia, anche sui social é super seguita ed ammirata. I suoi post fanno sempre il pieno di like e commenti: oltre ad essere brava, é anche una bellissima ragazza. Poche ore fa con un post su Instagram ha fatto girare la testa a tutti: date un’occhiata!

Baby K, il costume é super sgambato: Instagram diventa bollente

Baby K ha letteralmente infiammato Instagram con una nuova fotografia: la famosa cantante nella foto pubblicata indossa un costume particolarmente sgambato, le sue forme e la sua espressione hanno riscaldato i migliaia di cuori che la seguono quotidianamente. Curiosi di ammirarla in tutta la sua bellezza? Date un’occhiata qui:

I consensi sono arrivati subito: oltre 55 mila like e piú di 400 commenti sono arrivati in poche ore. I complimenti sono arrivati anche da personaggi noti nel mondo della musica come Elodie, Alessandra Amoroso: due emoticon di fuoco arrivano dalla sua amica con cui ha cantato nell’ultima hit ‘Non mi Basta piú’. Parliamo di Chiara Ferragni! Come dar torto ai complimenti? Baby K é una vera bomba! Chi sa quanti corteggiatori avrá: nessuno é ancora riuscito a rubare il cuore della cantante che ad oggi é single.