In una delle sue ultime foto su Instagram, Cristina Buccino si lascia immortalare a bordo piscina con indosso un costume aderente e letteralmente ‘mini’.

Senza alcun dubbio, la temperatura di Instagram sarà diventata davvero bollente appena pubblicata quest’ultima fotografia. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, Cristina Buccino è solita condividere degli scatti fotografici davvero pazzeschi. Ed, ammettiamolo, questo condiviso qualche ora fa rientra di gran lunga in uno questi. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si lascia immortalare a bordo piscina con indosso un costume di colore nero aderente e, soprattutto, davvero ‘mini’. Insomma, una vera e propria bellezza. Ma di che cosa parliamo? Siete proprio curiosi di saperne di più? Scopriamolo insieme.

Cristina Buccino, costume aderente e ‘mini’: che schianto a bordo piscina

Già in diverse occasioni abbiamo potuto ammirare la bellezza di Cristina Buccino, eppure, in questo ultimo scatto social, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si è letteralmente superata. Non lo inventiamo, statene certi. Perché, dopo qualche istante dalla sua pubblicazione, lo scatto ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes. Insomma, parliamoci chiaro: Instagram si è letteralmente scatenato. Bando alla ciance! Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Insomma, ve l’avevamo detto che era davvero bellissima, no? Anche perché, ammettiamolo, non si può dire affatto nulla in contrario. Con indosso un costume super aderente, che fascia la sua perfetta forma fisica, e davvero ‘mini’, soprattutto, il ‘pezzo di sotto’, la bella Buccino ha letteralmente mandato in fiamme Instagram. Avevate qualche dubbio?

È finita tra lei ed Andrea Iannone?

Seppure la loro relazione non sia stata mai ufficializzata, sembrerebbe che Cristina Buccino ed Andrea Iannone siano stati realmente una coppia. Non sappiamo per quanto tempo è durata la loro love story, sia chiaro. A quanto pare, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe essere già terminata. È davvero così? Staremo a vedere.