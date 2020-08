Rita Ora completamente nuda: il dettaglio non passa inosservato

Rita Ora ha pubblicato una foto completamente nuda su Instagram e un dettaglio non è passato inosservato: ecco di cosa si tratta

Rita Sahatçiu, vero nome della Ora, è una delle migliori artiste emergenti in Europa e al mondo. Dall’inizio della sua carriera ha debuttato tredici volte nella Top 10 dei singoli britannici con quattro prime posizioni ed ha venduto più di 18 milioni di singoli in tutto il mondo. È stata inoltre riconosciuta come Best Female Artist ai Silver Clef Award del 2015, ha vinto un MTV Europe Music Awards e un MTV Video Music Awards. Il suo album d’esordio, Ora, ha raggiunto la prima posizione della classifica britannica, producendo singoli di successo tra cui R.I.P. e How We Do (Party). Altri singoli di successo sono Poison e I Will Never Let You Down. Ha collaborato con artisti illustri, tra cui Avicii, Clean Bandit, Calvin Harris, Chris Brown ed Ed Sheeran. Ha lavorato infine anche in televisione in veste di coach e giudice in programmi come X Factor e The Voice UK.

Rita Ora completamente nuda su Instagram: il dettaglio

Essendo una pop star a livello mondiale, la Ora è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di sedici milioni di seguaci. Oggi l’artista ha deliziato i suoi followers pubblicando alcune foto in cui è completamente nuda e si copre a fatica con le mani. Le foto ovviamente sono diventate virali in poco tempo, ricevendo migliaia e migliaia di like. Un piccolo dettaglio non è passato inosservato ai fan italiani della Ora: le sue foto hanno ricevuto anche il like di Anna Tatangelo, che a quanto pare apprezza l’artista britannica.

Dopo la collaborazione con Geolier con il brano Guapo, nascerà anche un featuring con la giovane artista emergente? Ovviamente è anche il sogno di migliaia di italiani che apprezzano sia l’una che l’altra.