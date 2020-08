Stefano De Martino e Belen Rodriguez, clamoroso colpo di scena dopo la loro separazione: il tutto è accaduto pochissimi giorni fa.

Se si potesse fare una lista dei personaggi di quest’estate, Stefano De Martino e Belen Rodriguez raggiungerebbero, senza alcun dubbio, i primi posti. Per diverse settimane, infatti, i due ex coniugi sono stati al centro dell’attenzione non soltanto a causa della loro separazione improvvisa ed inaspettata, ma anche per il presunto tradimento che, a quanto pare, l’ex ballerino di Amici avrebbe compiuto con Alessia Marcuzzi ai danni dell’argentina. E, seppure adesso sembra che le voci sul loro conto si siano nettamente calmate, le loro vicende continuano ad essere molto seguite e, soprattutto, notate. È proprio per questo motivo che, pochissimi giorni fa, non si è potuto fare affatto a meno di notare cosa è successo tra di loro. Un vero e proprio colpo di scena, ve lo anticipiamo. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Stefano e Belen, clamoroso colpo di scena: si scambiano messaggi in codice?

Si tratterebbe, senza alcun dubbio, di un vero e proprio colpo di scena, c’è poco da dire. Sappiamo che, da quando si sono separati per la seconda volta, tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non ci sono stati più rapporti. Certo, i due continuano ad essere in contatto per Santiago, ma tra di loro la tensione è palpabile. Tuttavia, ciò che è accaduto qualche giorno fa sui rispettivi canali social ha ‘destabilizzato’ davvero tutti. Di che cosa parliamo? Semplice: dei messaggi in codice. Nei giorni scorsi, infatti, i due ex piccioncini hanno pubblicato, a distanza di qualche ora, il medesimo scatto. Coincidenza o simbolo di riavvicinamento? Non lo sappiamo con certezza. Fatto sta che i loro sostenitori, appena viste entrambe le foto, hanno iniziato a sperare e a gioire. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Questa è la foto che, un paio di giorni fa, Stefano De Martino ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Uno scatto molto semplice, c’è da ammetterlo, ma che evidenzia alla grande la bellezza e la maestosità della luna. ‘Aspettando la luna’, scrive il conduttore di Made in Sud a corredo della foto. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Qualche ora dopo, infatti, è giunto un nuovo post della Rodriguez che, a detta di molti, sembrerebbe essere una risposta a quello del marito.

Questa, invece, è la foto che, a distanza di qualche ora, Belen ha condiviso sul suo Instagram. Ecco, lo ripetiamo, non sappiamo con certezza se tra i due ci sia stato uno ‘scambio di messaggi in codice’. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere in alto, sono davvero in tantissimi ad aver notato questa ‘somiglianza’ di post. Voi cosa ne pensate?

