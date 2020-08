Alba Parietti, il grave lutto che l’addolora: le parole da brividi su Instagram

Alba Parietti, il grave lutto per la famosa conduttrice televisiva che l’ha profondamente addolorata: le parole da brividi sono su Instagram.

È sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale e, soprattutto, solita ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade, Alba Parietti. Lo abbiamo potuto constatare in questo ultimo periodo. Durante il quale, spesso e volentieri, la conduttrice televisivi ha informato i suoi seguaci Instagram su tutto quanto le capitava. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, con un ultimo post corredato da parole da brividi, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi non ha potuto fare a meno aggiornare i suoi sostenitori su un grave lutto da cui è stata colpita. E che l’ha profondamente addolorata. Il tutto è avvenuto pochissime ore fa. E, date le parole scritte a corredo dello scatto in questione, si capisce perfettamente che tra la Parietti e il soggetto in questione c’era un rapporto davvero speciale. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia della sua morte, la simpaticissima Alba non ha potuto fare a meno di nascondere il suo stato d’animo. Ma vediamo nel minimo dettaglio cos’è successo esattamente.

Alba Parietti, grave lutto: l’annuncio su Instagram

Sembrava essere una vera e propria vacanza perfetta. O, perlomeno, è quello che si percepiva dalle numerose foto, spesso e volentieri anche in costume, che Alba Parietti, in questi ultimi giorni, ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Tuttavia, sembrerebbe proprio che l’atmosfera gioiosa e spensierata di questa sua vacanza sia stata bruscamente smorzata per un grave lutto. Proprio come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, la famosa conduttrice televisiva non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi numerosi sostenitori questa tragica notizia. Che, appena appresa, l’ha profondamente addolorata. Ecco, ma cosa le è successo esattamente? O, per meglio dire, chi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari? Stando a quanto si apprende dalle parole da brividi scritti a corredo del post condiviso dall’ex opinionista de L’Isola dei Famosi, sembrerebbe essere morto un caro amico della conduttrice. È proprio con lui ed insieme ad altri che la simpaticissima Alba ha trascorso i momenti più belli degli anni ’80. ‘Siamo stati tutti una grande famiglia’, ha iniziato a dire la Parietti prima di ricordare alcuni eventi trascorsi insieme ai suoi amici di sempre.

‘Eravamo ragazzi pieni di sogni senza una mia in tasca, ma eravamo sempre felici, allegri amici, sempre insieme. Ogni sera con Lucio davanti e dentro il plastic o da Enzo detto Pizza a ridere di niente fino alle 5 del mattino’, ha continuato a dire Alba Parietti. Insomma, un legame davvero unico tra la comitiva. Che, seppure in un’occasione drammatica, ha dimostrato di essere davvero unita. ‘Ieri ci siamo ritrovati in lacrime e sorrisi dolci e malinconici pieni di commozione , eravamo tutti più vecchi di 40 anni ma ci siamo sentiti per un attimo come allora’, ha concluso.

