Chi è Thea Crudi, la nuova fidanzata di Yari Carrisi: tutto sulla nuova fiamma del secondogenito di Al Bano Carrisi e Romina Power.

Yari Carrisi è il secondogenito di Al Bano Carrisi e Romina Power: nato nel 1973, è un amante della musica, proprio come i suoi genitori! Yari ha avuto una storia molto lunga e chiacchierata nel mondo del gossip italiano con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti: i due si conobbero nel 2015 quando erano impegnati entrambi in Pechino Express. Tra loro scoppiò subito una scintilla: nel 2017 è giunta al capolinea la loro storia d’amore lasciando i fan piuttosto stupiti. Una notizia che riguarda proprio lui e spuntata in questi ultimi giorni ha lasciato, ancora una volta, senza parole i fan! Yari, dopo un lungo periodo da single, ha trovato di nuovo la felicità al fianco di una donna! Si chiama Thea ed è bellissima. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su lei.

Yari Carrisi, la nuova fidanzata è Thea Crudi: età e lavoro della splendida donna

Thea Crudi è nata il 19 maggio del 1988 ed è la nuova fidanzata di Yari Carrisi. Fin da bimba ha maturato la sua passione per la musica ed oggi si definisce ‘un’artista multidimensionale’. Sul web si legge che ha una formazione jazzistica internazionale, è una ricercatrice sonora, compositrice, scrittrice, ballerina vedica, cuoca vegana, maestra di Mantra e meditazione. Si è laureata al Conservatorium van Amsterdam ed al Conservatorio Rossini di Pesaro. Ha vissuto sull’isola di Java, si è specializzata nel canto Sindhenan e si è immersa nella filosofia mantra. Thea è una bellissima donna dai lunghi capelli biondi, un sorriso dolce e gli occhi castani: sui social ha pubblicato una fotografia con il suo compagno, Yari. “Happy Together” scrive la Crudi che sui social si chiama ‘Thea Mantra’. Questi sono Thea e Yari, ‘felici insieme’: