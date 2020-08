Cristina Plevani, l’amara confessione dell’ex vincitrice del Grande Fratello su Pietro Taricone: “Raccolsi solo indifferenza”, il racconto della donna

Sono passati quasi 10 anni dalla scomparsa dell’ex gieffino e attore Pietro Taricone che nella prima edizione del reality show fece parlare moltissimo di se. L’uomo infatti fu il primo ad avere una relazione con una coinquilina e non solo, ma anche a passarci la notte insieme in una ‘tenda improvvisata’. Pietro dopo la sua esperienza al Grande Fratello iniziò a frequentare il mondo dello spettacolo e del cinema, iniziando anche a interpretare i primi ruoli. La sua vita è stata costellata di successi lavorativi e anche personali, basti pensare che dopo qualche anno si innamora e inizia una relazione con l’attrice Kasia Smutniak, dal cui amore nasce poi una bellissima bambina. I due erano uniti dal lavoro, dalla passione per la vita e per lo sport, che purtroppo dopo alcuni anni lo porterà a lasciare tutti i suoi affetti a causa di un tragico incidente. La notizia della sua morte fu davvero una tragedia che colpì centinaia di persone…

Cristina Plevani, la confessione su Taricone: “Raccolsi solo indifferenza”

In occasione del decimo anniversario della sua scomparsa Cristina Plevani, storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ha voluto rivelare a DiPiù alcuni dettagli proprio sul suo rapporto con Taricone. Per chi non se lo ricordasse i due iniziarono una brevissima relazione all’interno della casa, riuscendo a consumare il loro rapporto nascosti da una tenda. Il loro rapporto fu davvero fugace e dopo un po’ l’uomo ha iniziato a corteggiare Marina La Rosa con cui è rimasto in ottimi rapporti anche negli anni successivi, addirittura lei fu l’unica dei concorrenti a partecipare al suo funerale.

In occasione di questo anniversario della sua scomparsa la donna ha rivelato: “Pietro era il maschio dominante. Trasmetteva serenità e sicurezza mentre io, purtroppo, ero fragile come un cristallo. Le cose, tra noi, non funzionarono. Pensavo che saremmo potuti rimanere almeno amici dopo la fine del programma. Invece no. Dopo l’uscita da parte sua raccolsi soltanto indifferenza“. Insomma pare proprio che i rapporti tra di loro furono subito freddati e non ci fu nulla che la donna poté fare per evitarlo… E sulla sua assenza al funerale di Taricone ha risposto: “Sorrido quando leggo le parole dei miei ex coinquilini che lo ricordano. Può parlare di Pietro Marina La Rosa perché è l’unica che, dieci anni fa, è potuta andare al funerale. Vivendo a Roma, credo che lei fosse la sola ad avere un rapporto stretto, di amicizia, con Taricone“.