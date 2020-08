Nel corso di una sua recente intervista, Maria De Filippi ha svelato un ‘duro’ avvertimento fatto ad Alessia Marcuzzi prima di Temptation Island vip.

L’esperienza ‘Nip’ di Temptation Island è terminata da pochissime settimane, eppure non si vede l’ora dell’inizio della versione ‘Vip’. Svelata quella che, a quanto pare, sembrerebbe essere la data del debutto, si sa ancora poco e nulla delle coppie che vi prenderanno parte. Certo, come raccontato in un nostro recente articolo, non vi saranno affatto coppie conosciute, bensì personaggi ‘comuni’. Eppure, fino a questo momento, c’è letteralmente un alone di mistero su chi vi prenderà parte. A differenza, invece, della sua conduttrice. Per il secondo anno consecutivo, infatti, al timone del docu-reality delle coppie vi sarà lei: Alessia Marcuzzi. In effetti, nel corso dell’edizione sotto la sua conduzione, la romana ha completamente conquistato tutti. È proprio per questo motivo che, per il secondo anno, la De Filippi ha voluto ‘premiarla’. Ecco, a proposito della regina di Mediaset, sapete cosa ha svelato in una recente intervista per ‘Gente’? Proprio sulle pagine del settimanale, la colonna portante di numerosi programmi di successo non ha potuto fare a meno di svelare un ‘duro’ avvertimento fatto alla Marcuzzi prima di ‘sbarcare’ in Sardegna per Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip, l’avvertimento di Maria De Filippi ad Alessia Marcuzzi

Nel corso di una sua recentissima intervista per il settimanale ‘Gente’, Maria De Filippi non soltanto ha svelato un importante retroscena sulla storia d’amore tra Stefano De Martino, Belen Rodriguez ed Emma Marrone, ma anche raccontato del ‘duro’ avvertimento fatto ad Alessia Marcuzzi prima della sua partenza per Temptation Island Vip. ‘L’anno scorso, quando ha condotto per la prima volta questo programma, sono andata in Sardegna a parlarle’, ha iniziato a dire la regina di Mediaset alle pagine del settimanale. Lasciandosi andare, in seguito, ad un ‘clamoroso’ retroscena.

‘Alessia, non è che ti puoi mettere sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione’, è proprio questo l’avvertimento che, prima della sua prima conduzione di Temptation Island Vip, Maria De Filippi ha voluto fare ad Alessia Marcuzzi. E che, senza alcun dubbio, è stata la formula vincente.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui