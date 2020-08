Alessia Marcuzzi incanta Instagram con una ripresa selfie dall’alto: la conduttrice indossa un costume meraviglioso che mette in risalto la sua scollatura. Date un’occhiata!

E’ una delle conduttrici più amate della tv italiana: nell’ultimo mese è piombata al centro del gossip italiano all’improvviso! Secondo le indiscrezioni che giravano sul web, Alessia Marcuzzi è la donna con cui Stefano de Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez! Sembra assurdo ed infatti i diretti interessati negarono non appena uscì la notizia: la verità su cosa è realmente accaduto non è salita a galla ma dai social spesso spunta qualche frecciatina dell’argentina. Ma parliamo della sua vita. Alessia Marcuzzi ora pensa a godersi le vacanze prima di tornare al lavoro: Temptation Island VIP tornerà dopo le vacanze proprio con lei al timone. Per ora, prima di immergersi nel villaggio delle tentazioni e nei suoi protagonisti, c’è un po’ di meritato relax per la conduttrice che pochi minuti fa ha incantato i suoi fan con una ripresa nelle stories ‘bollente’. Date un’occhiata!

Alessia Marcuzzi, scollatura in primo piano: la ripresa dall’alto infiamma Instagram

Alessia Marcuzzi ha incantato i follower pochi minuti fa con una ripresa dall’alto davvero bollente: la conduttrice mostra il suo corpo nella sua IG story. Fisico mozzafiato, scollatura in bella vista e sguardo super provocante: i fan sono rimasti totalmente incantati da tanta bellezza.

Non c’è nulla da dire se non che è davvero una donna meravigliosa! Sapete che pochi giorni fa parlò di una sua ‘particolarità fisica’? La conduttrice Mediaset ha parlato delle sue ‘gambe storie’ ed ha ironizzato sul suo ‘difetto’. “Ma io le scopro comunque.

E cammino fiera. Un difetto puo’ diventare la vostra particolarita’ e rendervi unici” ha scritto come didascalia al post in cui mostra il suo fisico per intero. Non è magnifica? Ha dato un grande esempio!