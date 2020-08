Emma Marrone incanta Instagram con una foto mentre è distesa al sole in barca: il lato B è in bella vista, date un’occhiata all’IG story!

E’ una delle cantanti più amate dal pubblico italiano: da quando ha vinto Amici nel 2010 la sua carriera è stata in salita. Con gli anni Emma Marrone è diventata un’artista affermata ed apprezzata: ha vinto anche il Festival di Sanremo nel 2012 con ‘Non è L’inferno’. A settembre la vedremo in un inedito ruolo: ovvero quello di giudice di X Factor accanto a Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. Insomma, ormai Emma è una vera star. Non solo in tv e nelle radio però, anche sui social la cantante è super seguita ed amata: proprio pochi minuti fa ha incantato tutti con una posa super seducente. Date un’occhiata.

Emma Marrone stesa al sole in barca: lato B in primo piano, fan incantati

Sempre presente ed attiva sui social: su Instagram aggiorna costantemente i suoi oltre 4 milioni e mezzo di follower con foto di sé ed aggiornamenti su brani in uscita e sul lavoro! Emma Marrone poco fa ha incantato tutti con una foto insieme ad una sua amica: si stanno godendo un po’ di mare in barca. La posa della cantante è super seducente perchè il suo lato B è in bella vista. E’ distesa al sole e sorride, come sempre: date un’occhiata all’IG story.

Non è meravigliosa? Brava, bella ed una guerriera: diversi mesi fa ha superato un periodo molto brutto della sua vita. Ha avuto a che fare con un problema di salute: oggi sta bene e vive felice la sua meravigliosa vita.