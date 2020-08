GF Vip 5, l’opinionista in studio sarà proprio lei: clamorosa indiscrezione, ecco il nome della donna che Alfonso Signorini intende affiancare a Pupo.

Manca circa un mese alla data prevista per la prima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo l’enorme successo della quarta edizione, Alfonso Signorini è pronto a tornare con una nuova scoppiettante stagione del reality di Canale 5. In queste settimane si rincorrono i nomi dei papabili concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Alcuni sono davvero forti, come del resto Signorini ci ha abituati già dalla scorsa edizione. In pole ci sono Elisabetta Gregoraci, Rocco Siffredi, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Tommaso Zorzi e Dayane Mello, che però non sono certo gli unici nomi in lizza. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Gabriel Garko, che però ha smentito la notizia con un post chiarificatore su Instagram. Insomma, l’attesa è davvero altissima e non mancano voci anche sul nome dell’opinionista donna che affiancherà il riconfermato Pupo. Secondo la clamorosa indiscrezione diffusa da Tv Blog, a sostituire Wanda Nara ci sarà proprio lei…

GF Vip 5, ecco chi sarà l’opinionista donna che affiancherà Pupo: la clamorosa indiscrezione

Il Grande Fratello Vip 5 partirà a settembre e l’unica notizia certa è che al timone ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Accanto al conduttore, in studio, l’amico Pupo, che è stato riconfermato nel suo ruolo di opinionista. Sostituita, invece, Wanda Nara, che lascerà la sua poltrona a un’altra donna. Di chi si tratta? Beh, al momento non ci sono notizie certe. Nelle passate settimane si era parlato di Elettra Lamborghini, ma ora il portale Tv Blog ha lanciato una clamorosa indiscrezione, secondo cui Signorini vorrebbe a tutti i costi Antonella Elia nel ruolo di opinionista accanto a Pupo. La Elia è stata protagonista indiscussa dell’ultima edizione del GF Vip, ma anche di Temptation Island, a cui ha partecipato insieme al fidanzato Pietro Delle Piane. La sua schiettezza e il suo essere completamente senz filtri sono caratteristiche che si sposano molto bene con il ruolo di opinionista. E lo sa bene Alfonso Signorini, che avrebbe deciso di ingaggiare proprio l’ex soubrette di Mike Bongiorno per aggiungere ancora un po’ di ‘pepe’ al suo programma.

Riuscirà il direttore di ‘Chi’ a convincere la Elia a tornare nello studio del GF Vip? Per il momento non è ancora ufficiale, ma la possibilità sembra essere davvero concreta.