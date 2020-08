Francesco Nozzolino racconta il dramma che l’ha segnato profondamente durante un’intervista a Nuovo TV. Ecco le parole del famoso volto televisivo, icona di Avanti un altro.

E’ un volto molto conosciuto in Italia: Francesco Nozzolino è uno dei protagonisti del Minimondo di Avanti un altro, il programma che va in onda su Canale 5 di pomeriggio, condotto da Paolo Bonolis. Non è stata questa la sua unica esperienza televisiva: prima di approdare su Canale 5 ha partecipato ad altre trasmissioni come Ciao Darwin, è stato ospite di Barbara D’Urso in Domenica Live o Pomeriggio Cinque, ed inoltre ha partecipato aduna web serie di Lory Del Santo, The Lady. Quando ha partecipato a Ciao Darwin, prese parte alla sfida ‘bucatini’ contro ‘integratori’: i suoi 171 chili lo fecero rientrare nella prima categoria. Sebbene sia sempre stato ‘cicciottello’, anche da piccino, c’è un dramma che l’ha segnato profondamente che l’ha portato a rifugiarsi nel cibo. In una lunga intervista rilasciata a Nuovo TV, Francesco ha raccontato la sua vita ed il suo dolore che l’ha segnato profondamente.

Francesco Nozzolino, 171 chili: il dramma che l’ha segnato profondamente

In una lunga intervista a Nuovo Tv, Francesco Nozzolino ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata. Nel suo passato c’è un dramma che l’ha segnato profondamente: si tratta della morte della mamma. “Mia madre è stata male fin da quando frequentavo le scuole elementari. Era cardiopatica e ha trascorso gran parte della sua vita passando da un ospedale all’altro” sono le sue parole. Ci sono alcune parole davvero toccanti che dimostrano ancora di più quanto abbia sofferto il famoso personaggio televisivo. Francesco nella sua intervista ha raccontato il suo più grande rimpianto: “La sua salute è sempre stata cagionevole ed è peggiorata di anno in anno. Una domenica mattina di marzo del 2011 provò a telefonarmi. Non riuscirò mai a perdonarmi di non aver risposto a quella chiamata. Dopo mezz’ora arrivò la telefonata dell’ospedale che annunciava la sua morte”. Ha svelato così di essersi rifugiato nel cibo: mangiare lo aiutava ad affrontare il suo dolore. “Solo mangiando riuscivo ad affrontare il mio dolore. Ero già cicciottello, ma giorno dopo giorno mi sono trovato a pesare quasi due quintali” sono le sue parole a Nuovo TV. La storia di Francesco non la conosceva nessuno: l’abbiamo conosciuto come il personaggio televisivo super simpatico e sempre sorridente. Il suo passato non è stato facile ed ancora oggi porta con sé il dramma della perdita di sua mamma.